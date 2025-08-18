Inacif revela causa de muerte de niño fallecido en guardería de la zona 5

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que el niño de 8 años que murió tras ser atacado en una guardería de la zona 5 perdió la vida a causa de heridas provocadas con arma blanca. El cuerpo del menor ingresó al hospital La Asunción, donde se confirmó su fallecimiento.
El hecho ocurrió en la guardería que funciona dentro de la iglesia "Pueblo de Dios", ubicada en la zona 5 de la capital. Según la investigación preliminar del Ministerio Público (MP), el ataque habría sido perpetrado por su hermano de 11 años, con quien sostuvo una discusión mientras se encontraban en un aula, en el momento en que se desarrollaba un servicio religioso.
El personal fiscal de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, junto a técnicos en investigaciones criminalísticas, procesaron el lugar y localizaron un cuchillo que presuntamente fue utilizado en la agresión.
Presunto atacante fue remitido
La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que el niño de 11 años fue remitido a la institución para su resguardo. A través de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia se solicitó a un juez competente la aplicación de medidas de protección. El menor fue colocado con familiares ampliados, conforme lo establece la ley.
El caso recuerda que la legislación guatemalteca establece que los niños menores de 13 años son inimputables, por lo que no pueden enfrentar procesos penales. En estas situaciones únicamente se aplican medidas de protección y acompañamiento para resguardar sus derechos.
Las autoridades indicaron que la investigación continúa con el objetivo de esclarecer las circunstancias que derivaron en este hecho y garantizar la protección de los menores involucrados.