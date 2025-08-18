 Inacif revela causa de muerte de niño fallecido en guardería de la zona 5
Nacionales

Inacif revela causa de muerte de niño fallecido en guardería de la zona 5

MP revela nuevos detalles de trágico suceso en guardería de la zona 5.

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos. , Redes sociales.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Redes sociales.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que el niño de 8 años que murió tras ser atacado en una guardería de la zona 5 perdió la vida a causa de heridas provocadas con arma blanca. El cuerpo del menor ingresó al hospital La Asunción, donde se confirmó su fallecimiento.

El hecho ocurrió en la guardería que funciona dentro de la iglesia "Pueblo de Dios", ubicada en la zona 5 de la capital. Según la investigación preliminar del Ministerio Público (MP), el ataque habría sido perpetrado por su hermano de 11 años, con quien sostuvo una discusión mientras se encontraban en un aula, en el momento en que se desarrollaba un servicio religioso.

El personal fiscal de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, junto a técnicos en investigaciones criminalísticas, procesaron el lugar y localizaron un cuchillo que presuntamente fue utilizado en la agresión.

Niño de 7 años muere tras presunto ataque de su hermano en guardería de la zona 5

La PGN informó que se ha resguardado al hermano de 11 años y, a través de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, se solicitó ante un juez competente la aplicación de medidas de protección.

Presunto atacante fue remitido 

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que el niño de 11 años fue remitido a la institución para su resguardo. A través de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia se solicitó a un juez competente la aplicación de medidas de protección. El menor fue colocado con familiares ampliados, conforme lo establece la ley.

El caso recuerda que la legislación guatemalteca establece que los niños menores de 13 años son inimputables, por lo que no pueden enfrentar procesos penales. En estas situaciones únicamente se aplican medidas de protección y acompañamiento para resguardar sus derechos.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa con el objetivo de esclarecer las circunstancias que derivaron en este hecho y garantizar la protección de los menores involucrados.

En Portada

Exdiputado Leocadio Juracán quedó ligado a proceso penal t
Nacionales

Exdiputado Leocadio Juracán quedó ligado a proceso penal

01:46 PM, Ago 18
Roberto Bonilla fija su meta en el podio de Juegos Panamericanos Lima 2027t
Deportes

Roberto Bonilla fija su meta en el podio de Juegos Panamericanos Lima 2027

01:48 PM, Ago 18
Inacif revela causa de muerte de niño fallecido en guardería de la zona 5t
Nacionales

Inacif revela causa de muerte de niño fallecido en guardería de la zona 5

01:11 PM, Ago 18
Conductor ebrio colisiona y daña lámpara en la Plaza de la Constituciónt
Nacionales

Conductor ebrio colisiona y daña lámpara en la Plaza de la Constitución

11:01 AM, Ago 18

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SeguridadDonald Trumpredes socialesCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos