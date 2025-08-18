 Misión de la OIT llega a Guatemala por libertad sindical
Nacionales

Misión de la OIT llega mañana a Guatemala para evaluar libertad sindical

La visita, que se realiza tras una invitación del Estado guatemalteco, tiene como único objetivo conocer los avances y desafíos en el cumplimiento de estos compromisos laborales.

Foto Cortesía
FOTO: Foto Cortesía

Una misión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) visitará Guatemala del 19 al 22 de agosto para evaluar el cumplimiento del convenio sobre libertad sindical y dar seguimiento a la Hoja de Ruta en materia de negociación colectiva. La visita, que se realiza tras una invitación del Estado guatemalteco, tiene como único objetivo conocer los avances y desafíos en el cumplimiento de estos compromisos laborales.

La delegación, denominada Misión Conjunta Tripartita, está integrada por representantes de la OIT, la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Sindical Internacional (CSI). Durante su estadía en el país sostendrán reuniones con distintos actores del sector público, privado y sindical.

Entre los encuentros programados se incluyen reuniones con la Corte Suprema de Justicia, para analizar los procesos de reinstalación laboral ordenados judicialmente; con el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, sobre casos de criminalización y amenazas contra sindicalistas; y con el Organismo Legislativo, donde se abordará la posible aprobación de reformas legislativas vinculadas a la libertad sindical. En este último espacio participará también el presidente del Congreso, Nery Ramos.

Reuniones con diversos sectores 

La misión sostendrá además reuniones con la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco, sindicatos globales y la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). Los temas principales serán los avances y desafíos en la implementación de la hoja de ruta, así como la definición de prioridades de acción y apoyo técnico.

La ministra de Trabajo y Previsión Social, Miriam Roquel, explicó que, ante denuncias de sindicalistas, se han reforzado la Dirección General de Trabajo, responsable del registro de organizaciones sindicales, y la Inspección General de Trabajo.

Durante la visita se abordarán medidas para proteger los derechos a la libertad sindical y la negociación colectiva, así como la protección de sindicalistas en riesgo", indicó la funcionaria.

El presidente Bernardo Arévalo destacó que la defensa de los derechos laborales es fundamental y adelantó que sostendrá un encuentro final con la misión, donde se presentará un balance de los avances y se definirán cronogramas de acción y apoyo técnico.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) también brindará información sobre la homologación de pactos colectivos, mientras que el Mingob detallará los avances en la lucha contra la violencia antisindical y la impunidad. La misión tripartita busca, en conjunto con las autoridades guatemaltecas, fortalecer el marco de protección de los derechos laborales en el país.

