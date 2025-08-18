 MP apela resolución que absolvió al Stuardo Campo
MP apela resolución que absolvió al exfiscal Stuardo Campo en el caso Alfa Siete

El pasado 18 de julio de 2025, el Tribunal Décimo de Sentencia Penal dictó una resolución a favor de Campo y de los extrabajadores del MP.

Stuardo Campo,
Stuardo Campo / FOTO:

La Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP) interpuso una apelación en contra de la sentencia que absolvió al exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, así como a los exauxiliares fiscales Gonzalo Chilel y Carlos Faustino Pérez, dentro del proceso penal relacionado con el caso denominado Alfa Siete.

El pasado 18 de julio de 2025, el Tribunal Décimo de Sentencia Penal dictó una resolución a favor de Campo y de los extrabajadores del MP. La jueza Magda Martínez fue la encargada de dar lectura a la sentencia, luego de declarar el cierre del debate oral y público que se prolongó por más de cuatro meses.

En la resolución, la juzgadora señaló que, tras analizar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa, no se encontraron pruebas suficientes que confirmaran que los acusados incurrieron en actos irregulares.

De acuerdo con Martínez, se determinó que Campo y los exauxiliares no tenían conocimiento de que se había perfilado a una persona ajena a la estructura criminal conocida como Alfa Siete. Por esa razón, quedaron absueltos del delito de incumplimiento de deberes, el cual les atribuía la Fiscalía de Asuntos Internos.

Mensaje de Campo tras la absolución

En esa ocasión, al finalizar la audiencia, Campo manifestó su agradecimiento a Dios y a los medios de comunicación, al considerar que estos permiten trasladar información de relevancia a la población guatemalteca.

Creo que, al final de cuentas, es un mensaje de esperanza para las personas que creemos aún en nuestro sistema de justicia. Sabemos que han existido muchísimas dificultades en los últimos tiempos, pero, insisto, en el Organismo Judicial hay jueces y magistrados honorables, probos, y hoy hemos tenido una muestra de ello", expresó el exfiscal.

Exfiscal Stuardo Campo es absuelto en caso “Alfa Siete”

El exfiscal y otros dos exfuncionarios del MP eran señalados de incumplimiento de deberes.

Situación legal pendiente

Pese a la absolución, Campo permanece en prisión, ya que no cuenta con medidas sustitutivas en los otros procesos judiciales en los que se encuentra señalado.

La decisión de la Fiscalía de Asuntos Internos de apelar la resolución abre una nueva etapa legal en el caso, en la que una sala de apelaciones deberá determinar si se confirma, revoca o modifica el fallo emitido por el Tribunal Décimo de Sentencia Penal.

Con información del periodista Ángel Oliva. 

