 Disparos contra camión recolector en zona 6
Nacionales

Disparan contra camión recolector en zona 6

La unidad presenta varias perforaciones provocadas por las balas. Los trabajadores no fueron encontrados en el lugar.

La unidad recolectora de basura fue hallada en un sector de la zona 6., Bomberos Municipales
La unidad recolectora de basura fue hallada en un sector de la zona 6. / FOTO: Bomberos Municipales

Un incidente armado se registró en horas de la madrugada de este martes 19 de agosto en la 13 avenida y 11 calle de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. Los Bomberos Municipales atendieron la emergencia.

De acuerdo con la institución, a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a detonaciones de proyectiles de arma de fuego que se habían escuchado en el sector, por lo que de inmediato se enviaron unidades de emergencia.

A su llegada al lugar, los técnicos en urgencias médicas localizaron un camión recolector de basura con daños en su estructura por los efectos de las balas. Sin embargo, hasta el momento no han sido encontrados el piloto y demás trabajadores.

Según versiones preliminares relacionadas con este hecho, individuos desconocidos que se movilizaban a bordo de motocicletas les habrían disparado a los recolectores.

Debido a que no estaban en el lugar, se desconoce si alguno de los tripulantes del camión se encuentra herido.

Cierre vehicular tras hecho armado

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, dio a conocer que debido al hecho armado permanece cerrado el tramo de la 13 avenida y 12 calle de la zona 6. En este sector se buscan evidencias.

Sumado a la investigación en el área donde permanece el camión estacionado, se tiene fuerte movimiento policial entre las zonas 2, 6, 17 y 18 por la búsqueda de los responsables del ataque.

Debido a esta situación, Montejo instó a los usuarios que transitan por el área que conduzcan con precaución y atiendan las recomendaciones e instrucciones de los agentes de PMT.

