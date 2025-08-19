 Protesta de trabajadoras del hogar frente al Congreso
Nacionales

Trabajadoras del hogar protestan frente al Congreso

Las ciudadanas exigen la aprobación de una iniciativa de ley que permitiría su acceso a derechos laborales.

Las trabajadoras del hogar hacen una serie de peticiones a las autoridades., Omar Solís/Emisoras Unidas
Las trabajadoras del hogar hacen una serie de peticiones a las autoridades. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

En las afueras del Congreso de la República, donde ya se lleva a cabo una sesión ordinaria, un grupo de trabajadoras del hogar lleva a cabo una protesta para hacer una serie de peticiones a las autoridades.

Se trata de integrantes del Centro de Apoyo para las Trabajadoras de Casa Particular (Centracap) y al Sindicato de Trabajadoras Domésticas, similares y a cuenta propia (Sitradomsa), quienes buscan que se ratifique el convenio 189 a través de la iniciativa 4981.

Las ciudadanas portan carteles donde expresan sus solicitudes y exponen la importancia de que sus derechos laborales sean atendidos y se legisle en ese sentido-

Las manifestantes expusieron que en este sector de la economía trabajan más de 400 mil mujeres. Además, dieron a conocer que buscan que sea aprobada la mencionada propuesta de ley para que tengan un trabajo y trato digno, como salarial.

"Tengo derecho a prestaciones laborales como: Bono 14, aguinaldo, vacaciones", "El súper 189", "¡Sé mi héroe, sé mi heroína! Siempre te hemos cuidado, hoy es la oportunidad para dignificarnos. Vota por la iniciativa 4981", se lee en las pancartas.

Margarita Castro, trabajadora de casa que participa en el plantón frente al Congreso, indicó que esperan que se ratifique el convenio para beneficiar a este sector a nivel nacional.

"Somos una gran mayoría que trabajamos en casa, más que todo en la capital. Necesitamos el convenio porque nos favorece, porque nosotros no tenemos horario, no tenemos contratos por escrito. Todo lo que trabajamos por mes, no tenemos horario. Necesitamos una ley que nos favorezca a las trabajadoras, porque somos una gran cantidad de mujeres inmigrantes internas", dijo.

"Pedimos un trato digno y salario justo. Muchas de nosotros sufrimos injusticias, porque nos ponen el trabajo de todo en una casa. Por ejemplo, cuidar niños, cuidar a adultos mayores, llevar a los niños a la escuela, cocinar y ver todo lo de una casa", agregó la entrevistada.

Diputados atienden a manifestantes

Edin Alexander de Jesús, jefe de bancada de Viva, conversó con las manifestantes previo a su ingreso a la reunión en el Congreso.

Las ciudadanas le explicaron que desde el 2016 se presentó la iniciativa 4981, pero hasta ahora no han observado avances en cuanto a su aprobación.

Además, Sitradomsa aseguró que el diputado Sergio Enríquez se comprometió a impulsar la propuesta de ley para beneficiar a más de 388 mil trabajadoras domésticas o de casa particular en Guatemala.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

