Cámara de seguridad capta atropello a bicitaxista en izabal

Una cámara de seguridad registró el momento exacto en el que el conductor de una camioneta atropelló a un hombre que se transportaba en su bicitaxi sobre una carretera de doble carril en el barrio El Cementerio, El Estor, Izabal.
En las imágenes se observa al bicitaxista detenido a la orilla de la vía, aparentemente con la intención de retirarse, cuando de frente aparece una camioneta gris que, por causas aún desconocidas, se desvía y lo embiste de manera directa.
El impacto fue tan fuerte que tanto el hombre como el bicitaxi salieron expulsados por los aires. Segundos después, la víctima logra ponerse de pie por sus propios medios, lo que hace suponer que no sufrió heridas de gravedad. El vehículo de trabajo, en cambio, quedó con daños materiales evidentes.
El conductor de la camioneta continuó su marcha y se dio a la fuga sin auxiliar al afectado. Hasta el momento no ha sido localizado y se desconoce si el bicitaxista interpuso una denuncia o cuál es su estado de salud actual.
Accidente en bicicleta en Guatemala
Lo ocurrido en El Estor se suma a la lista de hechos que evidencian los riesgos para quienes se movilizan en bicicleta o bicitaxi en el país. Aunque no existe una estadística oficial que detalle cuántos accidentes de este tipo suceden al año en Guatemala, en 2023 se reportaron al menos 34 muertes de ciclistas en carretera y, solo en la Ciudad de Guatemala, se registran en promedio cinco atropellos a ciclistas cada mes. Estas cifras ponen en contexto la vulnerabilidad de la víctima en Izabal y la urgencia de mayor conciencia vial.