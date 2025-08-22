 Detienen a implicados en crimen contra adulto mayor en Mixco
Nacionales

Capturan a dos implicados en crimen contra adulto mayor en Mixco

Por este caso hay dos mujeres ligadas a proceso penal.

., PNC
. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad reportaron la captura de dos hombres señalados de estar implicados en el crimen contra un adulto mayor cuyo cuerpo fue encontrado a inicios de la presente semana en el interior de su vivienda ubicada en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, Guatemala.

El operativo se llevó a cabo en horas de la mañana de este viernes 22 de agosto en un sector del municipio de El Quetzal, San Marcos, donde fueron ubicados los sospechosos en seguimiento de las investigaciones implementadas por este caso.

Según la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), se trata de dos presuntos integrantes de la pandilla del Barrio 18, quienes son señalados del delito de asesinato.

"Estos individuos son presuntos responsables de participar en el descuartizamiento de un hombre de 78 años, cuyo cuerpo fue descubierto hace dos días en su casa", detalló la institución de seguridad.

Ligadas a proceso por crimen

El Ministerio Público (MP) confirmó ayer que dos mujeres, una de ellas menor de edad, fueron ligadas a proceso penal por su presunta vinculación con el crimen cometido contra el adulto mayor en Mixco.

El Departamento de Información y Prensa de la institución explicó que la Fiscalía Municipal de Mixco presentó indicios racionales suficientes ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mixco, lo que permitió el referido fallo.

Las procesadas son Ingrid Karina Morales y una adolescente de 17 años, a quienes se les atribuye el delito de asesinato y se profundizará en las investigaciones para determinar su implicación en la muerte violenta de esta persona.

De acuerdo con información preliminar, los sujetos capturados este viernes son hijos de Morales.

