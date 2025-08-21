Implicadas en asesinato en Mixco: Ligadas a proceso

El Ministerio Público (MP) confirmó que dos mujeres, una de ellas menor de edad, fueron ligadas a proceso penal por su presunta vinculación con el crimen contra un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de una vivienda ubicada en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, Guatemala.
El Departamento de Información y Prensa de la institución explicó que la Fiscalía Municipal de Mixco presentó indicios racionales suficientes ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mixco, lo que permitió el referido fallo.
Las procesadas son Ingrid Karina Morales y una adolescente de 17 años, a quienes se les atribuye el delito de asesinato y se profundizará en las investigaciones para determinar su implicación en la muerte violenta de esta persona.
Morales fue aprehendida luego de una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias realizada el martes 19 de agosto, en seguimiento a la información sobre el hallazgo de restos humanos en el interior de un inmueble en Mixco. La fiscalía coordinó su aprehensión y la imputada deberá permanecer en prisión preventiva.
En este mismo caso, se procedió a la conducción de una adolescente de 17 años, quien también fue ligada a proceso. La investigación en su contra estará a cargo de la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.
Más sobre el crimen
Este caso en el que se señala a estas dos mujeres surgió en seguimiento a la localización que se dio el pasado fin de semana de prendas de vestir con sangre en la zona 6 de Mixco, sector donde el pasado lunes fueron encontrados restos humanos dentro de un inmueble.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (inacif) determinó que el cuerpo pertenecía a la víctima, identificada como Santiago Guzmán Godínez, quien era propietario de la vivienda.
Preliminarmente se conoció que el ahora fallecido le alquilaba a Morales parte de la vivienda donde se localizaron sus restos. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.