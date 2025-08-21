 Implicadas en asesinato en Mixco: Ligadas a proceso
Ligan a proceso a implicadas en asesinato de hombre en Mixco

El cuerpo de la víctima fue encontrado en el interior de una vivienda de la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco.

Área donde fueron hallados los restos humanos en El Milagro, zona 6 de Mixco., Bomberos Municipales de Mixco
Área donde fueron hallados los restos humanos en El Milagro, zona 6 de Mixco. / FOTO: Bomberos Municipales de Mixco

El Ministerio Público (MP) confirmó que dos mujeres, una de ellas menor de edad, fueron ligadas a proceso penal por su presunta vinculación con el crimen contra un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de una vivienda ubicada en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, Guatemala.

El Departamento de Información y Prensa de la institución explicó que la Fiscalía Municipal de Mixco presentó indicios racionales suficientes ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mixco, lo que permitió el referido fallo.

Las procesadas son Ingrid Karina Morales y una adolescente de 17 años, a quienes se les atribuye el delito de asesinato y se profundizará en las investigaciones para determinar su implicación en la muerte violenta de esta persona.

Morales fue aprehendida luego de una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias realizada el martes 19 de agosto, en seguimiento a la información sobre el hallazgo de restos humanos en el interior de un inmueble en Mixco.  La fiscalía coordinó su aprehensión y la imputada deberá permanecer en prisión preventiva.

En este mismo caso, se procedió a la conducción de una adolescente de 17 años, quien también fue ligada a proceso. La investigación en su contra estará a cargo de la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

Inacif revela detalles y causa de muerte de adulto mayor, cuyos restos fueron localizados en Mixco

Una mujer y su hija de 17 años, inquilinas en la propiedad del señor de 74 años, son las principales sospechosas del macabro crimen.

Más sobre el crimen

Este caso en el que se señala a estas dos mujeres surgió en seguimiento a la localización que se dio el pasado fin de semana de prendas de vestir con sangre en la zona 6 de Mixco, sector donde el pasado lunes fueron encontrados restos humanos dentro de un inmueble.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (inacif) determinó que el cuerpo pertenecía a la víctima, identificada como Santiago Guzmán Godínez, quien era propietario de la vivienda.

Preliminarmente se conoció que el ahora fallecido le alquilaba a Morales parte de la vivienda donde se localizaron sus restos. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

