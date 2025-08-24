Bomberos Municipales conmemoran su aniversario con desfile

Los integrantes del Cuerpo de Bomberos Municipales se reunieron en el Parque Jocotenango durante la mañana de este domingo 24 de agosto de 2025 para realizar un desfile conmemorativo por su 70 aniversario. En ese lugar, los rescatistas vistieron de gala para demostrar su disciplina, honor, entrega y abnegación al servicio de los guatemaltecos.
El encargado de comunicación social, Jorge Santizo, resaltó que esta actividad conmemora siete décadas de servicio no interrumpido para los guatemaltecos. Además, mencionó que la misión de esta institución es "dar un servicio de calidad a toda la población, de manera gratuita".
Santizo también destacó que la visión de los Bomberos Municipales es "ser reconocidos internacionalmente, como una institución que presta servicios de emergencia con excelencia y buen trabajo". El comunicador señaló que hay varios desafíos para los rescatistas, dependiendo del tipo de emergencia que deban atender.
En ese sentido, Santizo mencionó que muchas veces las condiciones de una emergencia se pueden complicar dependiendo del clima, topografía y las personas que se encuentran en riesgo. Por esa razón, pidió que los guatemaltecos les apoyen cediendo el paso a las unidades de emergencia, manteniendo una distancia prudencial con las ambulancias y usando el teléfono de emergencias 122 de manera responsable.
El comunicador envió un mensaje para dar a conocer que la institución que representa siempre está en apresto en cualquier emergencia y que siempre se orientan al crecimiento y capacitación. Para quienes quieran integrar las filas de los Bomberos Municipales, el entrevistado pidió que estén atentos a las convocatorias que se publican de parte de la Municipalidad de Guatemala, porque serán bienvenidos.
El recorrido del desfile
Las distintas unidades de los Bomberos Municipales desfilaron desde el Parque Jocotenango, en la zona 2 capitalina, recorriendo la 6ª. avenida hasta llegar al Palacio Nacional de la Cultura. Durante el recorrido, cientos de guatemaltecos salieron a la orilla de la calle para ver la exhibición de los uniformados.
En cada uno de los pelotones, los rescatistas marcharon mostrando su equipo de rescate, unidades de emergencia como ambulancias, motobombas para apagar incendios y otros vehículos imprescindibles para la atención de emergencias.