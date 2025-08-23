Temblores - sismos en Guatemala hoy sábado 23 de agosto

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que a las 10:47 horas de este sábado 23 de agosto se registró un sismo en el territorio guatemalteco. Las autoridades de protección civil dan el seguimiento respectivo.
De acuerdo con el boletín emitido por la Sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos, el temblor tuvo magnitud de 4.5, con región epicentral en el Océano Pacífico, a 141 kilómetros de la cabecera del departamento de Retalhuleu.
Al menos tres eventos sísmicos han sido reportados durante la presente jornada. El primero de estos ocurrió a las 03:14 horas, con magnitud 5.7 y epicentro en el océano Pacífico.
El referido temblor fue sensible en diferentes puntos del país, incluidos los departamentos de Santa Rosa, Escuintla, Jutiapa, Guatemala y Sacatepéquez, entre otros.
Mientras tanto, pocos minutos después, específicamente a las 03:38 horas, hubo otro sismo. Este tuvo 4.0 de magnitud, con región epicentral en el departamento de Jutiapa.
El Departamento de Comunicación Social de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que de acuerdo con el monitoreo realizado, no se recibieron reportes de daños por esta actividad telúrica.
Más de 6 mil sismos registrados durante 2025
El Insivumeh informó que durante el 2025 se han registrado más de 6 mil sismos en el territorio guatemalteco, aunque la mayoría no han sido reportados sensibles. Entre estos destacan los relacionados con las secuencias sísmicas en Jutiapa y en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla.
De acuerdo con la entidad, hasta el 14 de agosto se tenía registro de un total de 6 mil 227 eventos, de los cuales 215 fuero sensibles para la población.
Ante esta actividad, el sistema Conred detalló que mantiene la comunicación y coordinación de manera escalonada, desarrollando acciones contempladas en el Plan Nacional de Respuesta y el Marco Nacional de Recuperación, como evaluaciones y la entrega de ayuda humanitaria a familias afectadas.
"A la población se le recomienda mantener la calma ante un sismo, tener lista la mochila de 72 horas con artículos básicos, identificar zonas seguras dentro y fuera de la vivienda, alejarse de ventanas, no utilizar ascensores, evacuar de forma ordenada y revisar la condición de las estructuras antes de reingresar a ellas", agregó la entidad.
Además, resaltó la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales de Conred e Insivumeh, participar en simulacros, establecer un plan familiar de respuesta y reportar cualquier emergencia al número 119.