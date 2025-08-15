Insivumeh confirma temblor de 3.8 grados en el país

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó que un temblor de 3.8 grados se hizo sentir durante la mañana de este viernes 15 de agosto de 2025 en la meseta central del territorio nacional. La entidad precisó que el epicentro se ubicó en el departamento de Sacatepéquez y que los cuerpos de socorro no reportan daños, ni heridos por el sismo.
Un comunicado del Insivumeh destacó que el movimiento de tierra tuvo lugar a las 8:46:26 horas, con una profundidad de 1 kilómetro. Varios vecinos de Villa Nueva comunicaron a la Conred que el fenómeno se sintió en su localidad, aunque no dieron detalles de ningún tipo de daño.
En las redes sociales, algunos usuarios reportaron que el sismo fue sensible en el municipio de Amatitlán, departamento de Guatemala. En ese sentido, las autoridades de tránsito también realizaron un monitoreo en las calles y avenidas de la Ciudad de Guatemala.
El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, narró que varios capitalinos salieron de casa y edificios tras sentir el movimiento telúrico. El comunicador agregó que después de este fenómeno, los vecinos optaron por regresar a sus residencias y lugares de permanencia.
"Tras el sismo, donde se activaron las alarmas en varios sectores, se han verificado los calles y avenidas de la ciudad", anunció Montejo.
Posteriormente, el comunicador agregó que no tienen reportes de novedades desde las alcaldías auxiliares de la Ciudad de Guatemala.
Conred llama a la calma
En un audio compartido por el departamento de comunicación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), la vocera de esta institución, Valeria Urízar, recomendó a los guatemaltecos mantener la calma, mantener lista la mochila de las 72 horas e informarse por fuentes veraces.
La comunicadora también destacó la importancia de tener un plan familiar de respuesta y mencionó que de presentarse un desastre o emergencia, se debe activar el sistema Conred llamando a los cuerpos de socorro y al teléfono 119.