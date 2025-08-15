 Insivumeh confirma temblor de 3.8 grados en el país
Nacionales

Insivumeh confirma temblor de 3.8 grados en el país

Los cuerpos de socorro no reportan daños por el temblor reportado en la meseta central del territorio nacional.

Compartir:
Foto: archivo.
Temblor en Guatemala / FOTO:

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó que un temblor de 3.8 grados se hizo sentir durante la mañana de este viernes 15 de agosto de 2025 en la meseta central del territorio nacional. La entidad precisó que el epicentro se ubicó en el departamento de Sacatepéquez y que los cuerpos de socorro no reportan daños, ni heridos por el sismo.

Un comunicado del Insivumeh destacó que el movimiento de tierra tuvo lugar a las 8:46:26 horas, con una profundidad de 1 kilómetro. Varios vecinos de Villa Nueva comunicaron a la Conred que el fenómeno se sintió en su localidad, aunque no dieron detalles de ningún tipo de daño.

En las redes sociales, algunos usuarios reportaron que el sismo fue sensible en el municipio de Amatitlán, departamento de Guatemala. En ese sentido, las autoridades de tránsito también realizaron un monitoreo en las calles y avenidas de la Ciudad de Guatemala.

El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, narró que varios capitalinos salieron de casa y edificios tras sentir el movimiento telúrico. El comunicador agregó que después de este fenómeno, los vecinos optaron por regresar a sus residencias y lugares de permanencia.

"Tras el sismo, donde se activaron las alarmas en varios sectores, se han verificado los calles y avenidas de la ciudad", anunció Montejo.

Posteriormente, el comunicador agregó que no tienen reportes de novedades desde las alcaldías auxiliares de la Ciudad de Guatemala.

Conred llama a la calma

En un audio compartido por el departamento de comunicación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), la vocera de esta institución, Valeria Urízar, recomendó a los guatemaltecos mantener la calma, mantener lista la mochila de las 72 horas e informarse por fuentes veraces.

La comunicadora también destacó la importancia de tener un plan familiar de respuesta y mencionó que de presentarse un desastre o emergencia, se debe activar el sistema Conred llamando a los cuerpos de socorro y al teléfono 119.

Mingob se pronuncia por información sobre atentados en áreas específicas

La información sobre posibles atentados en ingresos a centros comerciales y en otras sedes buscaba provocar temor en una comunidad educativa y alrededores de centros comerciales.

En Portada

Presidente Arévalo recibe a su homóloga Claudia Sheinbaum t
Nacionales

Presidente Arévalo recibe a su homóloga Claudia Sheinbaum

11:26 AM, Ago 15
Fotos: Bomberos Voluntarios festejan su 74 aniversario con desfilet
Nacionales

Fotos: Bomberos Voluntarios festejan su 74 aniversario con desfile

09:50 AM, Ago 15
Guatemala-El Salvador: Eliminatorias mundialistas donde han coincidido t
Deportes

Guatemala-El Salvador: Eliminatorias mundialistas donde han coincidido

11:20 AM, Ago 15
Robertha, ex actriz de Televisa, fue captada viviendo en situación de callet
Farándula

Robertha, ex actriz de Televisa, fue captada viviendo en situación de calle

11:00 AM, Ago 15

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.FútbolDonald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos