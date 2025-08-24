 Frustran atentados contra policías y guardias del SP
Frustran posibles atentados contra policías y guardias del SP

Autoridades capturan pandilleros y localizan armas de fuego en la lotificación El Manantial, de Guanagazapa, Escuintla.

La PNC reportó la captura de al menos cinco pandilleros en allanamientos en el municipio de Guanagazapa, departamento de Escuintla.
La PNC reportó la captura de al menos cinco pandilleros en allanamientos en el municipio de Guanagazapa, departamento de Escuintla. / FOTO: PNC de Guatemala.

Investigaciones del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron la aprehensión de al menos cinco pandilleros y el decomiso de un arsenal de armas de fuego que, según la PNC, sería utilizados en posibles atentados en contra del Sistema Penitenciario y unidades policiales. La PNC informó este domingo 24 de agosto de 2025 que, la intención de los atentados eran exigir el regreso de varios jefes criminales a otras cárceles del país.

Las autoridades añadieron que los investigadores, en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), "localizaron una guarida de mareros del Barrio 18 en el sector B, lotificación Manantial, de Guanagazapa, Escuintla". Además, informaron que en el lugar del hallazgo localizaron dos granadas, tres pistolas calibre 9 milímetros, tres tolvas y 41 municiones calibre 9 milímetros.

Asimismo, reportaron la ubicación de un fusil M16, calibre 5.56 milímetros, con un cargador y 24 municiones. Las autoridades también incautaron un automóvil con placas particulares y 6 teléfonos celulares que servirán para investigaciones.

Identifican a los detenidos

La PNC informó que los cinco pandilleros detenidos fueron identificados como Melvin Chávez, de 24 años, alias "Liro o Demente"; Abner Ramírez, de 18 años, alias "El Esplit"; Sergio García, de 24 años, alias "Chejo"; Yeferson Rojas, de 20 años, alias "El Hami" y Leticia Jimenes, de 21 años. Según los datos proporcionados por las autoridades, todos los apresados forman parte de la pandilla del Barrio 18.

Asimismo, la PNC informó que "las investigaciones continuarán ya que se tiene información de que líderes de las estructuras criminales del Barrio 18 y Mara Salvatrucha se movilizan a colonias aledañas del centro de detención de máxima seguridad para hombres Renovación I, ubicado en Escuintla".

