Siete heridos tras volcar mototaxi en Alta Verapaz

Varias personas resultaron heridas en el marco de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este sábado 23 de agosto en la aldea San Miguel Chamil, en el municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz.
Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que a través de varias llamadas que ingresaron a su línea telefónica fueron notificados con respecto a este incidente vial que había ocurrido, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades de emergencia.
"A la altura de la aldea Seaquiba, las ambulancias le hicieron encuentro a un vehículo donde transportaban a las siete personas heridas a consecuencia de este accidente", explicó Cecilio Chacaj, portavoz de la institución.
Según detalló, por causas no establecidas, un vehículo tipo mototaxi donde viajaban estas personas volcó, lo que les generó una serie de lesiones.
El vocero detalló que los técnicos en urgencias médicas, a bordo de las unidades RD-39 y AD-120, les brindaron atención prehospitalaria a los afectados y posteriormente los trasladaron hacia la emergencia de un centro asistencial.
Accidentes viales
En las últimas horas se han reportado incidentes viales en distintos puntos. Uno de estos ocurrió en el kilómetro 86 de la ruta que comunica a Casillas con San Rafael Las Flores, Santa Rosa.
Según los Bomberos Municipales Departamentales, a un costado de la cinta asfáltica se localizó a una persona de sexo masculino en estado inconsciente.
El personal a cargo de atender esta emergencia indicó que la persona ya no contaba con signos vitales y presentaba múltiples traumas, posiblemente al ser atropellada, por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes.
Mientras tanto, anoche en el kilómetro 24 de la ruta Interamericana, un vehículo de transporte pesado colisionó con varios automóviles, dejando como resultado dos personas heridas.
Los socorristas les brindaron atención pre-hospitalaria y trasladaron a los afectados a la emergencia de un centro asistencial.