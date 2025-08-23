 Siete heridos tras volcar mototaxi en Alta Verapaz
Nacionales

Siete heridos tras volcar mototaxi en Alta Verapaz

Los Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia.

Compartir:
Los elementos de Bomberos Municipales Departamentales atendieron a los heridos tras el accidente en Alta Verapaz.,
Los elementos de Bomberos Municipales Departamentales atendieron a los heridos tras el accidente en Alta Verapaz. / FOTO:

Varias personas resultaron heridas en el marco de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este sábado 23 de agosto en la aldea San Miguel Chamil, en el municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz.

Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que a través de varias llamadas que ingresaron a su línea telefónica fueron notificados con respecto a este incidente vial que había ocurrido, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades de emergencia.

"A la altura de la aldea Seaquiba, las ambulancias le hicieron encuentro a un vehículo donde transportaban a las siete personas heridas a consecuencia de este accidente", explicó Cecilio Chacaj, portavoz de la institución.

Según detalló, por causas no establecidas, un vehículo tipo mototaxi donde viajaban estas personas volcó, lo que les generó una serie de lesiones.

El vocero detalló que los técnicos en urgencias médicas, a bordo de las unidades RD-39 y AD-120, les brindaron atención prehospitalaria a los afectados y posteriormente los trasladaron hacia la emergencia de un centro asistencial.

Accidentes viales

En las últimas horas se han reportado incidentes viales en distintos puntos. Uno de estos ocurrió en el kilómetro 86 de la ruta que comunica a Casillas con San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Según los Bomberos Municipales Departamentales, a un costado de la cinta asfáltica se localizó a una persona de sexo masculino en estado inconsciente.

El personal a cargo de atender esta emergencia indicó que la persona ya no contaba con signos vitales y presentaba múltiples traumas, posiblemente al ser atropellada, por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes.

Mientras tanto, anoche en el kilómetro 24 de la ruta Interamericana, un vehículo de transporte pesado colisionó con varios automóviles, dejando como resultado dos personas heridas.

Los socorristas les brindaron atención pre-hospitalaria y trasladaron a los afectados a la emergencia de un centro asistencial.

En Portada

Ministro de Gobernación confirma liberación de rehenes en cárcelest
Nacionales

Ministro de Gobernación confirma liberación de rehenes en cárceles

07:13 AM, Ago 23
Arévalo se reúne con delegación de OIT que visitó Guatemalat
Nacionales

Arévalo se reúne con delegación de OIT que visitó Guatemala

08:44 AM, Ago 23
¿Personaje de Meryl Streep muere en El diablo viste a la moda 2? Detalle despierta rumores t
Farándula

¿Personaje de Meryl Streep muere en "El diablo viste a la moda 2"? Detalle despierta rumores

03:36 PM, Ago 22
Se le escapa la Supercopa de Arabia al Al Nassr de Cristiano Ronaldot
Deportes

Se le escapa la Supercopa de Arabia al Al Nassr de Cristiano Ronaldo

08:33 AM, Ago 23

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Futbol GuatemaltecoLiga NacionalSeguridadDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos