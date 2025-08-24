Hechos de violencia dejan cinco fallecidos y siete heridos

Al menos cinco personas fallecieron y siete resultaron heridas durante la noche del sábado pasado y la madrugada de este domingo 24 de agosto de 2025, a consecuencia de por lo menos ocho hechos de violencia en la capital y los departamentos. El primer incidente fue reportado por los Bomberos Voluntarios en el bulevar Villa Hermosa y 23 calle de la zona 7 de San Miguel Petapa.
En ese lugar se registró un ataque armado que dejó a un hombre herido y otro fallecido en el interior de un vehículo. Según las imágenes de los rescatistas, el automotor se encontraba en el parqueo de una gasolinera de la citada dirección.
Bomberos Municipales también reportaron un ataque armado en la 14 avenida y 21a. calle de la colonia Villa Lobos 1, Zona 12 de Villa Nueva. Paramédicos constataron que en la vía pública quedó un hombre fallecido, de aproximadamente 22 años, a consecuencia de heridas causadas por arma de fuego en el cráneo.
Violencia imparable
La 8a. Calle y 1a. Avenida de la colonia Ciudad Real 2, Zona 12 de Villa Nueva, fue escenario de otro tiroteo en el que Bomberos Municipales reportaron el saldo de un fallecido y un herido. Los paramédicos calcularon que la víctima mortal tenía unos 22 años; mientras que el lesionado tenía unos 33, y fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios.
En la Calle Corona y 6 avenida de la zona 12 de Villa Nueva, Colonia Ciudad Real 1, Bomberos Voluntarios atendieron a dos personas heridas por proyectil de arma de fuego, y después las trasladaron al Hospital Roosevelt. Sin embargo, en ese lugar quedó una persona fallecida.
Un ataque armado dejó al conductor de una motocicleta fallecido en el kilómetro 28 de la ruta a Santa Elena Barillas. Familiares lo identificaron como Osmar Rodolfo Acevedo Gonzales, 36 años. En tanto, Bomberos Municipales de Mixco reportaron que un hombre resultó con heridas de bala en la aldea Concepción Sacojito, en la zona 0 de Chinautla.
Los bomberos detallaron que el afectado presentaba una herida de bala en una de sus piernas, por lo que fue estabilizado y llevado al Hospital Roosevelt.
En Bosques del Quetzal 3, Ciudad Quetzal, desconocidos atacaron con arma de fuego a tres hombres que fueron atendidos por paramédicos de Bomberos Municipales Departamentales. Los expertos lamentaron que, como resultado de la agresión, un hombre muriera y dos quedaran heridos de bala, por loque fueron llevados a la emergencia del Hospital Roosevelt a bordo de la unidad AD-100.