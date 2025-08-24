 Hechos de violencia dejan cinco fallecidos y siete heridos
Nacionales

Hechos de violencia dejan cinco fallecidos y siete heridos

Los cuerpos de rescate reportaron incidentes armados en varios sectores de la capital y municipios aledaños.

Compartir:
En el parqueo de una gasolinera, dos hombres fallecieron al ser blanco de un ataque armado., Bomberos Voluntarios.
En el parqueo de una gasolinera, dos hombres fallecieron al ser blanco de un ataque armado. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Al menos cinco personas fallecieron y siete resultaron heridas durante la noche del sábado pasado y la madrugada de este domingo 24 de agosto de 2025, a consecuencia de por lo menos ocho hechos de violencia en la capital y los departamentos. El primer incidente fue reportado por los Bomberos Voluntarios en el bulevar Villa Hermosa y 23 calle de la zona 7 de San Miguel Petapa.

En ese lugar se registró un ataque armado que dejó a un hombre herido y otro fallecido en el interior de un vehículo. Según las imágenes de los rescatistas, el automotor se encontraba en el parqueo de una gasolinera de la citada dirección.

Bomberos Municipales también reportaron un ataque armado en la 14 avenida y 21a. calle de la colonia Villa Lobos 1, Zona 12 de Villa Nueva. Paramédicos constataron que en la vía pública quedó un hombre fallecido, de aproximadamente 22 años, a consecuencia de heridas causadas por arma de fuego en el cráneo.

Violencia imparable

La 8a. Calle y 1a. Avenida de la colonia Ciudad Real 2, Zona 12 de Villa Nueva, fue escenario de otro tiroteo en el que Bomberos Municipales reportaron el saldo de un fallecido y un herido. Los paramédicos calcularon que la víctima mortal tenía unos 22 años; mientras que el lesionado tenía unos 33, y fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios.

En la Calle Corona y 6 avenida de la zona 12 de Villa Nueva, Colonia Ciudad Real 1, Bomberos Voluntarios atendieron a dos personas heridas por proyectil de arma de fuego, y después las trasladaron al Hospital Roosevelt. Sin embargo, en ese lugar quedó una persona fallecida.

Un ataque armado dejó al conductor de una motocicleta fallecido en el kilómetro 28 de la ruta a Santa Elena Barillas. Familiares lo identificaron como Osmar Rodolfo Acevedo Gonzales, 36 años. En tanto, Bomberos Municipales de Mixco reportaron que un hombre resultó con heridas de bala en la aldea Concepción Sacojito, en la zona 0 de Chinautla.

Los bomberos detallaron que el afectado presentaba una herida de bala en una de sus piernas, por lo que fue estabilizado y llevado al Hospital Roosevelt.

En Bosques del Quetzal 3, Ciudad Quetzal, desconocidos atacaron con arma de fuego a tres hombres que fueron atendidos por paramédicos de Bomberos Municipales Departamentales. Los expertos lamentaron que, como resultado de la agresión, un hombre muriera y dos quedaran heridos de bala, por loque fueron llevados a la emergencia del Hospital Roosevelt a bordo de la unidad AD-100.

MP incauta evidencia sobre supuestas anomalías en compra de uniformes de Gobernación

Se implementó un operativo coordinado por la Fiscalía contar el Lavado de Dinero.

En Portada

Autobús vuelca dejando heridos en San Andrés Itzapat
Nacionales

Autobús vuelca dejando heridos en San Andrés Itzapa

09:26 AM, Ago 24
Kim Jong-un supervisa el lanzamiento de prueba de dos nuevos misiles de defensa aéreat
Internacionales

Kim Jong-un supervisa el lanzamiento de prueba de dos nuevos misiles de defensa aérea

07:56 AM, Ago 24
La experiencia de Toy Story en Guatemala que no te puedes perdert
Tendencias

La experiencia de Toy Story en Guatemala que no te puedes perder

09:45 AM, Ago 24
Aurora desaprovecha oportunidad para tomar el liderato del Apertura 2025t
Deportes

Aurora desaprovecha oportunidad para tomar el liderato del Apertura 2025

01:13 PM, Ago 24

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoLiga NacionalCopa Centroamericanaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos