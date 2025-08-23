 MP incauta evidencia sobre supuestas anomalías en compra de uniformes de Gobernación
Nacionales

MP incauta evidencia sobre supuestas anomalías en compra de uniformes de Gobernación

Se implementó un operativo coordinado por la Fiscalía contar el Lavado de Dinero.

Allanamientos por compra de uniformes para el Ministerio de Gobernación., Mingob
Allanamientos por compra de uniformes para el Ministerio de Gobernación. / FOTO: Mingob

Pese a que señala que es un caso en reserva, el Ministerio Público (MP) reportó la incautación de evidencia en el marco del proceso de investigación que se realiza con respecto a posibles irregularidades en la compra de uniformes para la cartera de Gobernación.

Ayer, la fiscalía llevó a cabo un operativo con el fin de recabar evidencias sobre el referido tema y profundizar en las averiguaciones, pues se sospecha de supuestas acciones ilícitas.

El Departamento de Información y Prensa de la institución detalló que la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), llevó a cabo estas acciones.

Se realizaron seis diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en las zonas 10 y 15 de la Ciudad de Guatemala, así como en los municipios de San Miguel Petapa, Fraijanes y Villa Canales, en el departamento de Guatemala.

"Estas acciones se realizan en el marco de las facultades legales del Ministerio Público y con el objetivo de recolectar indicios que permitan esclarecer posibles hechos vinculados con corrupción y operaciones financieras irregulares", detalló la oficina.

Al respecto, este sábado 23 de agosto el MP reportó que se logró la incautación de una gran cantidad de evidencia que será útil para avanzar en las pesquisas.

En cuanto a más detalles sobre del tema, señaló que este caso, por su naturaleza jurídica, se encuentra bajo reserva.

