 Gobernación confirma liberación de rehenes en cárceles
Nacionales

Ministro de Gobernación confirma liberación de rehenes en cárceles

"El Estado no cedió ante estos criminales", expresó el ministro con respecto a los privados de libertad que se amotinaron.

Cerca de seguridad de una cárcel., Ilustrativa de archivo: EFE
Cerca de seguridad de una cárcel. / FOTO: Ilustrativa de archivo: EFE

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, confirmó que los guardias del Sistema Penitenciario que permanecían como rehenes en el marco de motines en dos cárceles del país fueron liberados en horas de la madrugada de este sábado 23 de agosto.

Por medio de un mensaje divulgado a través de sus canales oficiales, el funcionario aseguró que "el Estado no cedió ante estos criminales", en referencia a los privados de libertad que se sublevaron en Pavoncito, centro ubicado en Fraijanes, Guatemala; y El Boquerón, en Santa Rosa.

La liberación del personal penitenciario se anunció casi 24 horas después desde que se confirmó que en los referidos centros carcelarios se estaban registrando disturbios organizados por grupos de pandillas que rechazan el traslado de sus líderes a la prisión de máxima seguridad Renovación 1, en Escuintla, a donde fueron llevados a finales de julio.

"Los secuestros ocurridos en Fraijanes y en El Boquerón son intentos desesperados de pandilleros que buscan llamar la atención y presionar al Estado para recuperar a sus líderes", expresó ayer Jiménez en su cuenta de X.

En ese momento, cuando estaba en curso la toma de las prisiones, añadió que tanto el Sistema Penitenciario como la Policía Nacional Civil estaban actuando conforme a protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Enfatizó que la prioridad era proteger la vida de los rehenes y restablecer el orden, pero "sin ceder un solo paso ante estos criminales".

El ministro también fue enfático en indicar que los líderes de las pandillas no serían trasladados, sino que permanecerán en Renovación 1 y seguirán, según sus palabras, sin ninguna capacidad de dirigir sus estructuras criminales.

Motines son reacción de pandillas ante proceso de retomar control en cárceles, según Arévalo

“No tienen la libertad de acción que tenían antes”, aseguró el mandatario con respecto a los reos.

Motines en cárceles es reacción de pandillas ante el control, según Arévalo

El presidente Bernardo Arévalo se refirió ayer a la situación que se registraba en las cárceles Pavoncito y El Boquerón y consideró que se trataba de una reacción de las pandillas al control que, de acuerdo con sus palabras, está retomando el Ministerio de Gobernación en las prisiones del país.

"No tienen la libertad de acción que tenían antes", agregó con respecto a los grupos criminales.

