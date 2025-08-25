 Patrulla de la PNC choca vehículo estacionado
Nacionales

VIDEO. Patrulla de la PNC choca vehículo estacionado y se da a la fuga

Pese al choque, la patrulla no se detuvo a constatar los daños y abandonó el lugar.


Patrulla de la PNC captada en zona 18., Captura de pantalla video Facebook.
Patrulla de la PNC captada en zona 18. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) colisionó contra un automóvil estacionado y se retiró sin hacerse responsable de los daños. El hecho ocurrió en la colonia Las Ilusiones, zona 18 de la capital.

En la grabación se identifica la unidad policial con matrícula Gua-12273, que ingresó a una calle aparentemente sin salida. Al avanzar varios metros, el piloto advirtió la presencia de un tope y decidió retroceder. Durante la maniobra impactó a uno de los tres vehículos estacionados en el área.

Pese al choque, la patrulla no se detuvo a constatar los daños y abandonó el lugar. El automóvil afectado resultó con golpes en las puertas del lado del copiloto.

Vecinos evidencian a la PNC 

Vecinos del sector difundieron el video para evidenciar lo sucedido y expresaron su inconformidad por la forma en que los agentes conducen unidades oficiales. Señalaron que, si en condiciones normales no logran maniobrar con precaución, menos podrían hacerlo en una situación de emergencia.

La comunidad hizo un llamado a la PNC para que asuma la responsabilidad por los daños ocasionados y se investigue la actuación de los agentes que tripulaban la patrulla.

Video muestra operativo contra motoristas que realizarían carreras clandestinas en zona 13

Como resultado, se impusieron más de 50 multas y se consignaron varias motocicletas por carecer de placa y tarjeta de circulación.

Hasta el cierre de esta nota, la Policía Nacional Civil no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre el hecho. No se ha informado si se inició alguna investigación interna para establecer responsabilidades ni si se brindará apoyo al propietario del vehículo afectado. La ausencia de una respuesta inmediata ha generado molestia entre los vecinos, quienes consideran que la institución debería actuar con transparencia y dar el ejemplo en el cumplimiento de la ley.

