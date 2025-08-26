Disparan contra trabajadores de camión en calzada Roosevelt

Los trabajadores de un camión repartidor de bebidas fueron víctimas de un ataque armado ocurrido en horas de la madrugada de este martes 26 de agosto en la calzada Roosevelt y 39 avenida de la zona 2 de Mixco, justo en el límite jurisdiccional con la capital. Uno de ellos murió y dos más resultaron heridos.
Las múltiples detonaciones de proyectiles de arma de fuego alertaron a los vecinos y transeúntes del sector, quienes de inmediato se comunicaron con los Bomberos Voluntarios para solicitar apoyo, pues observaron que había personas afectadas.
De acuerdo con el reporte de la institución, en el lugar fueron localizados tres hombres que presentaban heridas provocadas por impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.
"Al evaluarlos, se determinó que uno de ellos había fallecido, por lo que los equipos a cargo procedieron a darles aviso a las autoridades correspondientes", dijo Oscar Sánchez, vocero de la institución.
Agregó que a los otros dos tripulantes del vehículo atacado se les brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente fueron traslados hacia centros asistenciales para recibir el tratamiento respectivo.
Identifican a víctimas
Los bomberos indicaron que las víctimas del incidente de violencia en la calzada Roosevelt fueron identificadas como:
- Norman Manuel Pop Choc, de 24 años, trasladado al hospital Roosevelt.
- Edgar Estuardo Pocon Cotzal, de 35 años, trasladado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de accidentes.
- Eduardo Xonaj, de 23 años, fallecido.
Interrupción vial tras ataque
En el lugar donde ocurrió el ataque armado se mantiene presencia de agentes de la Policía Nacional Civil, quienes cerraron con la cinta amarilla respectiva el área para preservar los posibles indicios que permitirán avanzar en las investigaciones.
Los integrantes de las fuerzas de seguridad resguardan este espacio y quedaron en espera de la llegada de fiscales del Ministerio Público para concretar los procedimientos respectivos.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de la capital, indicó que el cuerpo de la víctima mortal y el camión atacado permanecen dentro de un predio privado, por lo que no obstaculizan el paso en sí. Sin embargo, existe cierta interrupción temporal del tránsito proveniente de ruta Interamericana hacia la capital debido a las acciones de bomberos y autoridades.