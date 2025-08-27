 SAT anuncia modernización del registro fiscal de vehículos
Nacionales

Desde la Agencia Virtual en cinco pasos se realizará la gestión de inscripción de vehículos nuevos.

Los Puntos de Atención atienden un 73% de gestiones relacionadas al Registro Fiscal de Vehículos., FOTO SAT
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentó este miércoles 27 de agosto, la modernización del Registro Fiscal de Vehículos (RFV) con la implementación del nuevo sistema RFV digital, que facilita la forma en que los guatemaltecos realizan sus trámites vehiculares.

La SAT indicó que esta innovación permitirá modificar el proceso actual de obtención de placas, el cual constaba de 13 pasos para que el contribuyente obtuviera todos sus distintivos, lo cual podía tardar hasta 30 días.

Con el RFV Digital, ahora desde la Agencia Virtual en cinco pasos se realizará la gestión de inscripción de vehículos nuevos, que tomará cinco minutos y el usuario podrá recoger las placas de manera inmediata en un punto de atención de SAT. "Esto permite ahorrar tiempo y costo a los contribuyentes, ya que no se le requerirán documentos que ya forman parte de los registros de la Administración Tributaria.", indicó la SAT.

"Este proceso de modernización es parte del fortalecimiento institucional que estamos impulsando para facilitar todas las gestiones al contribuyente. Además, demuestra el compromiso de la Administración Tributaria con la eficiencia, la transparencia y una gestión accesible para todos los usuarios, resaltó el Superintendente Werner Ovalle.

Superintendente Werner Ovalle

La SAT indica que prioriza la automatización de las gestiones tributarias, que impulsan el cumplimiento voluntario de los contribuyentes.

