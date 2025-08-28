Juicio a exviceministro por muerte de asesor del Congreso

El Juzgado Séptimo Penal resolvió este jueves 28 de agosto enviar a juicio al exviceministro de Gobernación, Carlos García Rubio, por su presunta participación en la muerte del jefe legal del Congreso de la República, Hansel Szarata.
La audiencia de etapa intermedia de este caso se llevó a cabo en horas de la mañana. Durante la misma, el Ministerio Público (MP) argumentó los señalamientos con respecto al exfuncionario y explicó que los hechos se dieron en un área de parqueo de un centro comercial en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala.
"La víctima se acerca y mantiene una conversación con los tripulantes del vehículo (donde viajaba el exviceministro). Posteriormente camina hacia su vehículo tipo camioneta para ir a traer su arma de fuego tipo pistola, la cual se colocó en la parte de atrás de su cincho. Sube nuevamente a su vehículo, pero (el sindicado) se acerca a una distancia prudencial, por lo que la víctima desciende de nuevo del vehículo y se dio de nuevo un intercambio de palabras con los tripulantes del otro automóvil, mismo que está cerca del carro de la víctima", dijo el representante del ente investigador.
"Cuando usted escucha detonaciones de arma de fuego, sin tener claridad de dónde provenían, levanta sus extremidades superiores portando su arma y realiza disparos en dirección hacia donde caminaba la víctima, impactándole un disparo en el cuerpo de Szarata, por lo que cae al suelo. Usted se acerca, aún apuntando su arma de fuego, luego se guarda la misma y verifica el estado de la víctima, quien falleció en el lugar", añadió el fiscal.
De esta manera, el MP solicitó que el exfuncionario fuera enviado a debate oral y público. Mientras que la defensa planteó la falta de elementos para vincularlo con el crimen.
Tras analizar lo expuesto por las partes, el juez Fredy Orellana resolvió enviar a debate oral y público al sindicado por el delito de homicidio. En ese contexto, las investigaciones en su contra continuarán y será en ese proceso que se dilucidará su posible participación.
Crimen contra asesor del Congreso
El asesor legal del Legislativo, Hansel Szarata, fue asesinado en la madrugada del 5 de abril en las afueras de un centro comercial en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala.
En seguimiento a este caso, pocos días después del crimen se llevó a cabo la detención de Carlos Fernando García Rubio, exviceministro de Gobernación durante el período del presidente Alejandro Giammattei.
El director de PNC, David Custodio Boteo, explicó en ese entonces durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que desde que ocurrió el crimen se nombraron dos equipos de personal de Delitos contra la Vida. Señaló que especialmente uno de estos ha dado más resultados hasta ahora, pues cuenta con la unidad de Análisis Videoforense de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).
El entrevistado compartió que se recopiló toda la información pertinente, incluidas las imágenes captadas por cámaras de video vigilancia. También se hicieron algunas entrevistas a testigos presenciales del hecho, logrando individualizar a la persona que sería la responsable.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7