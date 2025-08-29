 Analizan agua del Lago de Atitlán tras retiro de jaulas de tilapias
Nacionales

Analizan agua del Lago de Atitlán tras retiro de jaulas de tilapias

Delegados de diferentes instituciones realizaron un recorrido en Sololá.

Compartir:
Esta semana se llevó a cabo el retiro de jaulas de peces tilapia ubicadas en el lago de Atitlán, Hámilton Castro
Esta semana se llevó a cabo el retiro de jaulas de peces tilapia ubicadas en el lago de Atitlán / FOTO: Hámilton Castro

Delitos Ambientales del Ministerio Público (MP), realizan acompañamiento en el análisis para determinar si el agua del Lago de Atitlán fue afectada por las más de 200 jaulas de crianza de tilapias que permanecieron durante años y que pudieron alterar el equilibrio ecológico del embalse.

Por tal motivo, el delegado de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) con sede en Santiago Atitlán acompañó la diligencia de recolección de evidencia por la posible contaminación.

El recorrido se llevó a cabo en los puntos donde fueron retiradas las estructuras metálicas, con la participación de autoridades ancestrales, personal técnico del MP, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

En Portada

Captan en video violento asalto a mujer a plena luz del día en zona 1t
Nacionales

Captan en video violento asalto a mujer a plena luz del día en zona 1

06:23 AM, Ago 29
Se definió la fase de liga de la UEFA Europa Leaguet
Deportes

Se definió la fase de liga de la UEFA Europa League

08:03 AM, Ago 29
Dan seguimiento a denuncia por desaparición de bebé en hospitalt
Nacionales

Dan seguimiento a denuncia por desaparición de bebé en hospital

07:53 AM, Ago 29
Yolanda Andrade asegura que no le queda mucho tiempo de vidat
Farándula

Yolanda Andrade asegura que no le queda mucho tiempo de vida

05:50 AM, Ago 29

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadEE.UU.Copa CentroamericanaFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos