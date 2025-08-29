Analizan agua del Lago de Atitlán tras retiro de jaulas de tilapias

Delitos Ambientales del Ministerio Público (MP), realizan acompañamiento en el análisis para determinar si el agua del Lago de Atitlán fue afectada por las más de 200 jaulas de crianza de tilapias que permanecieron durante años y que pudieron alterar el equilibrio ecológico del embalse.
Por tal motivo, el delegado de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) con sede en Santiago Atitlán acompañó la diligencia de recolección de evidencia por la posible contaminación.
El recorrido se llevó a cabo en los puntos donde fueron retiradas las estructuras metálicas, con la participación de autoridades ancestrales, personal técnico del MP, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn).