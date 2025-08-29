 EE.UU. planea repatriar a cientos de niños guatemaltecos
Nacionales

EE.UU. estaría preparando repatriar a cientos de niños guatemaltecos bajo su custodia

Fuentes cercanas al proceso dijeron a medios locales, la Administración de Trump ha identificado a más de 600 niños de Guatemala bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Compartir:
Niños y adolescentes no acompañados permanecen en un albergue en Estados Unidos., Ilustrativa de archivo: EFE
Niños y adolescentes no acompañados permanecen en un albergue en Estados Unidos. / FOTO: Ilustrativa de archivo: EFE

El Gobierno de Estados Unidos está preparando la repatriación de cientos de niños guatemaltecos que llegaron solos a EE.UU. y que se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses, informaron este viernes fuentes cercanas al proceso al medio local CNN.

Según estas fuentes, la Administración del presidente Donald Trump ha identificado a más de 600 niños de Guatemala bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) que podrían ser enviados de nuevo a su país de origen próximamente.

Aunque el Gobierno calificaría el proceso de repatriación, lo que implicaría que sería un acto voluntario, en lugar de deportación, que conlleva la expulsión forzosa, varias personas han expresado escepticismo que los niños, de diversas edades, sean capaces de comprender lo que están aceptando con su salida del país.

Se desconoce, sin embargo, el proceso que planea usar la Administración para expulsar a los niños, quienes no tienen un padre en Estados Unidos, aunque podrían poseer un familiar que los reclame.

Seis guatemaltecos, entre detenidos en operativos de inmigración en Pensilvania, EE. UU.

Un total de 25 trabajadores de la construcción fueron capturados cuando se dirigían a sus labores.

Menores que llegan solos a Estados Unidos

Según datos de la Oficina de la Administración para Niños y Familias, dependiente del HHS, Estados Unidos tenía bajo custodia a 2.198 menores no acompañados en julio. Sin embargo, no desvela sus nacionalidades.

La mayoría de menores que cruzan la frontera terrestre entre Estados Unidos y México solos proceden de Guatemala, Honduras y El Salvador, según la ONG 'Save The Children'.

La repatriación supone también un reto para la Administración Trump a la luz del Acuerdo Flores, vigente desde hace tres décadas. Un tribunal federal en Los Ángeles (California) supervisa actualmente la implementación del pacto que el Ejecutivo estadounidense ha querido ponerle fin.

El pacto, que se firmó en 1997 tras años de litigio, establece que las autoridades federales no pueden mantener en centros de detención a menores de edad indocumentados por más de 20 días y se les debe garantizar su seguridad y bienestar.

En Portada

Arévalo firma iniciativa para crear la Secretaría de Integridad Pública de la Presidenciat
Nacionales

Arévalo firma iniciativa para crear la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia

03:13 PM, Ago 29
EE.UU. estaría preparando repatriar a cientos de niños guatemaltecos bajo su custodiat
Nacionales

EE.UU. estaría preparando repatriar a cientos de niños guatemaltecos bajo su custodia

03:55 PM, Ago 29
Copa Centroamericana: Xelajú conoce fechas y horarios para serie de cuartos de final t
Deportes

Copa Centroamericana: Xelajú conoce fechas y horarios para serie de cuartos de final

12:58 PM, Ago 29
Gobierno de Maduro lanza advertencia a EE. UU.: Seremos su calamidad; su pesadillat
Internacionales

Gobierno de Maduro lanza advertencia a EE. UU.: "Seremos su calamidad; su pesadilla"

03:19 PM, Ago 29

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadCopa CentroamericanaEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos