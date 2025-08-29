 Compromiso de líderes de la región por justicia inclusiva
Nacionales

Líderes de Guatemala y otros países se comprometen a impulsar una Justicia participativa e inclusiva

Los firmantes de la Declaración de Santo Domingo asumieron su "compromiso histórico" para impulsar el fortalecimiento de la democracia y la transparencia en el sector justicia de la región.

Compartir:
La Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, con participación de líderes de la región., Poder Judicial de Honduras
La Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, con participación de líderes de la región. / FOTO: Poder Judicial de Honduras

Líderes de la Justicia de 21 países de América Latina, incluido Guatemala, así como de Europa y Estados Unidos se comprometieron a promover la adopción de políticas, estrategias y programas de justicia abierta en las instituciones, con metas, indicadores y presupuestos claros, elaborados de manera participativa e inclusiva.

En el marco de la Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, los firmantes de la Declaración de Santo Domingo asumieron su "compromiso histórico" para impulsar el fortalecimiento de la democracia y la transparencia en el sector justicia de la región, destacó el Poder Judicial dominicano en un documento.

Entre esos compromisos se incluyen alentar la inclusión de la perspectiva de igualdad de género e interseccionalidad incorporando en los programas de justicia abierta enfoques diferenciales que atiendan las necesidades de mujeres, población LGBTIQ+, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas con discapacidad, víctimas, adultos mayores, juventudes, migrantes y otros grupos históricamente marginados.

En ese orden, los representantes se comprometieron a promover y priorizar la adopción de marcos normativos y políticas públicas que faciliten y contribuyan a la implementación de iniciativas y reformas de justicia abierta con sus correspondientes asignaciones presupuestarias.

También, procurar recursos humanos, financieros y técnicos -internos y de cooperación internacional- para proyectos innovadores en materia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en el sector justicia.

En el encuentro de dos días participaron delegaciones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, República Dominicana y Venezuela.

* Le puede interesar:

Exlíder indígena es enviado a Mariscal Zavala

Esteban Toc, exautoridad indígena de Sololá, permanecerá en prisión provisionalmente.

Crean comité regional

Otros aspectos de la declaración destacan aprovechar y desarrollar capacidades y conocimiento en las organizaciones de la sociedad civil y la academia para la promoción y cocreación de iniciativas, políticas y proyectos de justicia abierta.

Asimismo, alentar la medición y difusión del progreso de las políticas de justicia abierta mediante indicadores comparables y evaluaciones independientes abiertas al escrutinio público, e informes periódicos en formatos abiertos.

El documento exhortó a todos los actores de la sociedad civil de la región a sumarse a esta agenda, "convencidos de que una justicia abierta, independiente, íntegra, eficaz e inclusiva, centrada en las personas, es condición esencial para el fortalecimiento de las democracias y el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe".

Para dar seguimiento a los acuerdos se constituyó un Comité Regional de Justicia Abierta (CRJA) integrado de manera paritaria por poderes judiciales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, con el respaldo y acompañamiento de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA).

En Portada

Implicados en motín en las Gaviotas enfrentarán proceso penalt
Nacionales

Implicados en motín en "las Gaviotas" enfrentarán proceso penal

11:27 AM, Ago 29
Histórica séptima etapa de la Vuelta a España para Sergio Chumil t
Deportes

Histórica séptima etapa de la Vuelta a España para Sergio Chumil

10:15 AM, Ago 29
Exlíder indígena es enviado a Mariscal Zavalat
Nacionales

Exlíder indígena es enviado a Mariscal Zavala

10:54 AM, Ago 29
Captan en video violento asalto a mujer a plena luz del día en zona 1t
Nacionales

Captan en video violento asalto a mujer a plena luz del día en zona 1

06:23 AM, Ago 29

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadCopa CentroamericanaEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos