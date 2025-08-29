Altercado entre dos automovilistas en la Avenida Petapa?

Videos virales difundidos en redes sociales muestran un violento altercado entre dos automovilistas en pleno tránsito de la Avenida Petapa, en la zona 12 de la capital. Las grabaciones registran cómo un vehículo rojo y otro gris chocan de manera repetitiva en la 52 calle de la vía, obstaculizando el paso y generando riesgo para otros conductores y peatones.
En las imágenes se observa que ambos conductores comenzaron a impactar sus vehículos intencionalmente. En un video adicional, el auto rojo arrastra al gris hasta dejarlo a medio camino, sin su bumper trasero, mientras que el conductor del vehículo gris retoma la persecución e insiste en continuar el enfrentamiento. Hasta el momento se desconoce el desenlace de la pelea.
Autoridades no intervinieron
Testigos indicaron que el conflicto habría iniciado varios metros antes, presuntamente por un altercado relacionado con la vía. Sin embargo, calificaron las maniobras de extremadamente peligrosas debido a que ocurrieron en una de las arterias más transitadas de la ciudad.
Durante el enfrentamiento, que se prolongó por varios minutos, no se observó la presencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) ni de la Policía Nacional Civil (PNC).
Usuarios de redes sociales compartieron los videos con el objetivo de evidenciar el peligro que provocaron los automovilistas y solicitar que se identifiquen a los propietarios de los vehículos para que sean sancionados conforme a la ley.
Las grabaciones han generado preocupación entre los vecinos y conductores de la zona, quienes destacaron el riesgo que representan incidentes de este tipo en calles con alto flujo vehicular, y la importancia de que las autoridades de tránsito intervengan de manera inmediata para prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial.