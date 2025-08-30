Video capta momento exacto del accidente en Huehuetenango

Un accidente de autobús en Huehuetenango cobró la vida de una mujer y dejó más de 25 heridos en el kilómetro 268 de la ruta hacia el Caserío La Vega, en el área de Santa Bárbara la tarde noche de este sábado 30 de agosto de 2025. Sin embargo, en internet circuló un video que captó el momento exacto en el que la unidad de transporte se salió de la pista.
El clip, que es muy breve, captó que el autobús viajaba contra la vía y que tuvo que frenar de emergencia sobre asfalto mojado y por eso se salió de la carretera. Fuera de la vía, la unidad de transporte topó con una vereda y eso hizo empezara a dar vueltas hasta llegar al fondo de una hondonada de varios metros.
Posteriormente, en otro video que circula en redes sociales una persona se lamenta por el accidente y afirma: "Vaya que no me morí. Gracias a Dios", tras ver el bus en el fondo del precipicio. La persona que habla en el video afirma que todo ocurrió porque el chofer decidió circular en contra de la vía.
Corresponsales corroboraron que la unidad de transporte viajaba con destino hacia la frontera de La Mesilla, pero al llegar al kilómetro 268 de la ruta Interamericana el operador perdió el control. El accidente ocurrió en el municipio de Santa Bárbara, departamento de Huehuetenango.
Tránsito lento al momento del accidente
Las imágenes también mostraron que, al momento en el que el autobús se salió de la pista, en la carretera había tránsito lento por causas que se desconocen. Ese atraso hizo que el conductor circulara en contra de la vía con el desenlace del percance de tránsito.
Otras publicaciones mostraron como los vecinos salieron de sus casas para acercarse al accidente. Otros conductores también salieron de sus vehículos para tratar de ayudar a los pasajeros; sin embargo, los cuerpos de rescate colocaron lazos para evitar que los vecinos interfirieran en las tareas de extracción de las víctimas.