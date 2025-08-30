 Video capta momento exacto del accidente en Huehuetenango
Nacionales

Video capta momento exacto del accidente en Huehuetenango

El accidente ocurrió en el momento en que una persona grababa con su celular y evidencia la imprudencia del chofer del bus.

Compartir:
Los cuerpos de rescate trasladaron a unos 25 heridos al hospital más cercano., Bomberos Voluntarios.
Los cuerpos de rescate trasladaron a unos 25 heridos al hospital más cercano. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Un accidente de autobús en Huehuetenango cobró la vida de una mujer y dejó más de 25 heridos en el kilómetro 268 de la ruta hacia el Caserío La Vega, en el área de Santa Bárbara la tarde noche de este sábado 30 de agosto de 2025. Sin embargo, en internet circuló un video que captó el momento exacto en el que la unidad de transporte se salió de la pista.

El clip, que es muy breve, captó que el autobús viajaba contra la vía y que tuvo que frenar de emergencia sobre asfalto mojado y por eso se salió de la carretera. Fuera de la vía, la unidad de transporte topó con una vereda y eso hizo empezara a dar vueltas hasta llegar al fondo de una hondonada de varios metros.

Posteriormente, en otro video que circula en redes sociales una persona se lamenta por el accidente y afirma: "Vaya que no me morí. Gracias a Dios", tras ver el bus en el fondo del precipicio. La persona que habla en el video afirma que todo ocurrió porque el chofer decidió circular en contra de la vía.

Corresponsales corroboraron que la unidad de transporte viajaba con destino hacia la frontera de La Mesilla, pero al llegar al kilómetro 268 de la ruta Interamericana el operador perdió el control. El accidente ocurrió en el municipio de Santa Bárbara, departamento de Huehuetenango.

Tránsito lento al momento del accidente

Las imágenes también mostraron que, al momento en el que el autobús se salió de la pista, en la carretera había tránsito lento por causas que se desconocen. Ese atraso hizo que el conductor circulara en contra de la vía con el desenlace del percance de tránsito.

Otras publicaciones mostraron como los vecinos salieron de sus casas para acercarse al accidente. Otros conductores también salieron de sus vehículos para tratar de ayudar a los pasajeros; sin embargo, los cuerpos de rescate colocaron lazos para evitar que los vecinos interfirieran en las tareas de extracción de las víctimas.

Liberan paso en cuesta de Villalobos tras accidente vial

La PMT de Villa Nueva informó que el paso quedó liberado en el kilómetro 12 de la ruta al Pacífico tras la movilización de un tráiler.

Mujer fallece en accidente de autobús en Huehuetenango | Bomberos Voluntarios

Mujer fallece en accidente de autobús en Huehuetenango / Bomberos Voluntarios

Mujer fallece en accidente de autobús en Huehuetenango | Bomberos Voluntarios

Mujer fallece en accidente de autobús en Huehuetenango / Bomberos Voluntarios

Mujer fallece en accidente de autobús en Huehuetenango | Bomberos Voluntarios

Mujer fallece en accidente de autobús en Huehuetenango / Bomberos Voluntarios

Mujer fallece en accidente de autobús en Huehuetenango | Bomberos Voluntarios

Mujer fallece en accidente de autobús en Huehuetenango / Bomberos Voluntarios

En Portada

Accidente de bus en Huehuetenango deja una mujer fallecida y más de 25 heridost
Nacionales

Accidente de bus en Huehuetenango deja una mujer fallecida y más de 25 heridos

07:06 PM, Ago 30
Confirmados los convocados de Guatemala para las Eliminatoriast
Deportes

Confirmados los convocados de Guatemala para las Eliminatorias

06:27 PM, Ago 30
Video muestra el asesinato del expresidente del Parlamento de Ucraniat
Internacionales

Video muestra el asesinato del expresidente del Parlamento de Ucrania

05:24 PM, Ago 30
Aurora revive viejas glorias y vence a un Comunicaciones que no encuentra el rumbot
Deportes

Aurora revive viejas glorias y vence a un Comunicaciones que no encuentra el rumbo

06:57 PM, Ago 30

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadCopa CentroamericanaEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos