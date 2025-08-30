Liberan paso en cuesta de Villalobos tras accidente vial

Autoridades de tránsito de Villa Nueva confirmaron que el paso quedó liberado en el kilómetro 12 de la carreta al Pacífico, después de que varias grúas lograran retirar un tráiler que se accidentó en la cuesta de Villalobos desde la madrugada. Después de tres intentos, las autoridades lograron liberar los carriles obstaculizados, en dirección hacia la Ciudad de Guatemala.
Fue el vocero de la PMT de Villa Nueva, Henry Quevedo, fue quien confirmó la liberación de la vía, que mantenía una obstaculización que causó congestionamiento hasta el kilómetro 17 de la ruta al Pacífico. Antes de ser movilizado, se hicieron dos intentos para liberar la vía, pero el peso de la unidad impidió que el trabajo finalizara antes.
Las autoridades describieron que fueron dos grúas, trabajando en conjunto, las que lograron mover el cabezal y el furgón que quedaron encunetados en la referida dirección. Cabe destacar que el incidente no causó personas heridas, pero si un fuerte congestionamiento en la vía.
Trasladan tráiler y furgón
Para completar el proceso de liberación de la vía, fue necesario hacer un cierre temporal en toda la ruta al Pacífico, en el carril hacia la Ciudad de Guatemala. En ese momento, las grúas enderezaron la unidad del transporte pesado y procedieron a moverla hacia un lugar donde no representara peligro.
Una de las grúas se ubicó en la parte delantera de la unidad de transporte pesado y otra se colocó atrás, para arrastrar de manera quirúrgica el transporte de gran tamaño por toda la cuesta de Villalobos. Por el momento no se conocen las causas del accidente, pero no se descartan fallas mecánicas y lo resbaladizo del asfalto por las lluvias de la noche y madrugada.
Las largas filas vehiculares llegaron hasta el kilómetro 17 de la carretera al Pacífico, según la PMT de Villa Nueva, que trabajó por varias horas para liberar el paso.