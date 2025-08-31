Gobierno pide que familias de niños migrantes se reunifiquen

El Gobierno de Guatemala emitió un comunicado este domingo 31 de agosto de 2025 para explicar que, "con el propósito de prevenir que un grupo vulnerable de adolescentes en albergues y próximos a alcanzar la mayoría de edad fueran enviados a centros de detención en los Estados Unidos (EE.UU.) se refuerzan acciones coordinadas para contribuir a su reunificación familiar en Guatemala, una vez hayan cumplido con el debido proceso en aquel país".
"Estas acciones de refuerzo se toman bajo el marco del interés superior del niño, por el cual el Gobierno de Guatemala recibirá de forma segura y ordenada a los niñas, niños y adolescentes que, por disposición judicial o voluntariamente, retornen a Guatemala desde los EE.UU., de conformidad con los protocolos establecidos", afirma la misiva.
En el comunicado se tituló que "el Gobierno de Guatemala refuerza acciones para la reunificación familiar de adolescentes guatemaltecos migrantes no acompañados", en referencia al caso de deportaciones de menores de edad desde EE.UU. Según el documento compartido, "esta iniciativa fue propuesta por el Gobierno de Guatemala a la Secretaria de Seguridad Nacional de los EE.UU., Kristi Noem, durante su visita a Guatemala en julio pasado".
"En seguimiento a ello, el Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Guatemalteco de Migración y la Secretaría de Bienestar Social, está realizando las acciones para reforzar los aspectos logísticos necesarios en los procesos de retorno de los adolescentes guatemaltecos no acompañados", explicó.
"La procuraduría General de la Nación identificará las necesidades particulares de cada adolescente retornado a través del abordaje psicosocial y representación legal para los procesos de reunificación familiar, así como acompañamiento en todas las instancias que sea necesario. De igual manera, se activarán los protocolos institucionales para su inclusión a programas sociales", añadieron.
Finalmente, el pronunciamiento agrega que "el Gobierno de Guatemala ha promovido que estas acciones se enmarquen en el pleno respeto de los derechos humanos y en cumplimiento del debido proceso. Asimismo, asume con responsabilidad la protección integral y el bienestar de este grupo de personas en situación de vulnerabilidad".