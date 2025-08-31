 Resultado Rayo Vallecano vs. Barcelona - Jornada 3 La Liga
Deportes

Barcelona deja puntos en su visita al Rayo Vallecano

El Barcelona empató 1-1 ante el Rayo Vallecano en un partido polémico por la ausencia del VAR; Lamine Yamal y Fran Pérez fueron los protagonistas del marcador.

Compartir:
Partido entre Rayo Vallecano y Barcelona - EFE
Partido entre Rayo Vallecano y Barcelona / FOTO: Agencia EFE

El Rayo Vallecano y el Barcelona protagonizaron un encuentro lleno de tensión y polémica en la tercera jornada de LaLiga, disputado este domingo en Vallecas. El partido estuvo marcado por la ausencia del VAR, que no funcionó a lo largo del compromiso y dejó sin revisión varias jugadas determinantes. Esta situación generó un clima de controversia tanto en el estadio como entre los propios jugadores, quienes reclamaron la importancia de la tecnología para impartir justicia en acciones dudosas.

El conjunto azulgrana logró ponerse en ventaja al minuto 39 gracias a un penal señalado sobre Lamine Yamal, una jugada que fue de interpretación del árbitro y que, bajo circunstancias normales, habría sido revisada en el VAR. Ante la falta del sistema, el colegiado mantuvo su decisión y el joven delantero no falló desde los once metros, colocando el 0-1 que encendió la inconformidad de la afición local.

Rayo Vallecano le saca el empate al Barça

En la segunda parte, el Rayo Vallecano tomó el control y generó las ocasiones más claras de gol. La insistencia tuvo su premio al minuto 67, cuando Fran Pérez, recién ingresado, empalmó una volea tras un tiro de esquina para decretar el empate. El gol hizo justicia a la propuesta ofensiva del cuadro madrileño, que incluso estuvo cerca de darle la vuelta al marcador. Sin embargo, Joan García, guardameta del Barcelona, se convirtió en figura con dos atajadas clave que evitaron la derrota visitante.

Con el empate 1-1, el Barcelona sufrió su primer tropiezo de la temporada. Aunque sigue invicto, cedió sus primeros puntos en la competición, lo que permite que el Real Madrid y el Athletic Club se mantengan como los únicos equipos con paso perfecto en las tres primeras jornadas. Los dirigidos por Hansi Flick tendrán ahora un parón hasta el 14 de septiembre, cuando reciban al Valencia en condición de local, aunque la sede todavía está por confirmarse.

Foto embed
Partido entre Rayo Vallecano y Barcelona - Agencia EFE

Posiciones

Standings provided by Sofascore

En Portada

Lluvias seguirán esta tarde y noche de sur a centro del paíst
Nacionales

Lluvias seguirán esta tarde y noche de sur a centro del país

09:30 AM, Ago 31
Informe especial: Este domingo se celebra el Día Mundial del Obstetra y de la Embarazadat
Nacionales

Informe especial: Este domingo se celebra el Día Mundial del Obstetra y de la Embarazada

11:11 AM, Ago 31
Ciudad de Guatemala tendrá su primera maratón en 2026t
Deportes

Ciudad de Guatemala tendrá su primera maratón en 2026

11:50 AM, Ago 31
Barcelona deja puntos en su visita al Rayo Vallecanot
Deportes

Barcelona deja puntos en su visita al Rayo Vallecano

03:33 PM, Ago 31

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosCopa CentroamericanaEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos