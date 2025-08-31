Resultado Rayo Vallecano vs. Barcelona - Jornada 3 La Liga

El Rayo Vallecano y el Barcelona protagonizaron un encuentro lleno de tensión y polémica en la tercera jornada de LaLiga, disputado este domingo en Vallecas. El partido estuvo marcado por la ausencia del VAR, que no funcionó a lo largo del compromiso y dejó sin revisión varias jugadas determinantes. Esta situación generó un clima de controversia tanto en el estadio como entre los propios jugadores, quienes reclamaron la importancia de la tecnología para impartir justicia en acciones dudosas.
El conjunto azulgrana logró ponerse en ventaja al minuto 39 gracias a un penal señalado sobre Lamine Yamal, una jugada que fue de interpretación del árbitro y que, bajo circunstancias normales, habría sido revisada en el VAR. Ante la falta del sistema, el colegiado mantuvo su decisión y el joven delantero no falló desde los once metros, colocando el 0-1 que encendió la inconformidad de la afición local.
Rayo Vallecano le saca el empate al Barça
En la segunda parte, el Rayo Vallecano tomó el control y generó las ocasiones más claras de gol. La insistencia tuvo su premio al minuto 67, cuando Fran Pérez, recién ingresado, empalmó una volea tras un tiro de esquina para decretar el empate. El gol hizo justicia a la propuesta ofensiva del cuadro madrileño, que incluso estuvo cerca de darle la vuelta al marcador. Sin embargo, Joan García, guardameta del Barcelona, se convirtió en figura con dos atajadas clave que evitaron la derrota visitante.
Con el empate 1-1, el Barcelona sufrió su primer tropiezo de la temporada. Aunque sigue invicto, cedió sus primeros puntos en la competición, lo que permite que el Real Madrid y el Athletic Club se mantengan como los únicos equipos con paso perfecto en las tres primeras jornadas. Los dirigidos por Hansi Flick tendrán ahora un parón hasta el 14 de septiembre, cuando reciban al Valencia en condición de local, aunque la sede todavía está por confirmarse.