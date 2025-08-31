PNC erradica plantaciones de marihuana en Totonicapán

Efectivos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la incineración de 6 mil 900 matas de marihuana en dos diferentes operativos en el departamento de Totonicapán, durante la tarde de este domingo 31 de agosto de 2025. La entidad explicó que las acciones se desarrollaron en una zona montañosa de Momostenango, Totonicapán, aldea Xequemeya y en la aldea San Luis Sibila.
En detalle, la PNC explicó que en el primer escenario localizaron 2 mil 100 plantaciones en fase de aprovechamiento, que estaban valoradas en un total de Q 682 mil 500. Mientras tanto, los agentes que trabajaron en la aldea San Luis Sibila reportaron el hallazgo de otra plantación de 4 mil 800 matas de marihuana.
Según los uniformados, este segundo lote de plantaciones de droga estaba valorada en Q. 1 millón 560 mil. Por lo tanto, las autoridades consideraron que las plantas de la droga tenían un costo que supera los dos millones de quetzales.
Las autoridades hicieron un llamado para realizar denuncias a los teléfonos 1561 y 1577 de la Línea Antinarcótica.