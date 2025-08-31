Último corredor llega a la meta dando por finalizada la 21K

Autoridades de la Municipalidad de Guatemala dieron por finalizada la carrera 21K de la Ciudad de Guatemala, luego de que el último corredor arribara a la meta, a eso de las 11:20 horas de este domingo 31 de agosto de 2025. En ese contexto, las autoridades de tránsito de la capital también reportaron que las arterias que se habían cerrado para este evento deportivo volvieron a quedar habilitadas para el paso de vehículos.
Con la llegada del último deportista, fuentes oficiales de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala confirmaron que se habilitó el paso en vías como Avenida las Américas, Avenida La Reforma, Avenida Simeón Cañas y 7a. avenida de la zona 4, entre otras. Asimismo, con la llegada del corredor final, se iniciaron los trabajos para desmontar la línea de meta y el escenario instalado al lado de la Municipalidad de Guatemala.
La PMT de Guatemala añadió que también se habilitaron los tramos cerrados parcialmente en Calle Martí, Anillo Periférico y 6ª. avenida de la zona 4. En un breve comunicado, las autoridades agradecieron la comprensión de los vecinos y al mismo tiempo les pidieron que conduzcan con precaución.
Minuto a minuto de la 21K
El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, estuvo reportando el minuto a minuto de la carrera de los 21K por la Ciudad de Guatemala, informando los momentos precisos en los que se fue habilitando el paso en las calles, conforme iba pasando el último de los corredores. Montejo narró como se fueron habilitando las distintas conexiones como la de Calle Martí hacia el Anillo Periférico y las rutas principales de la zona 1 como la 18 Calle y 6ª. avenida, entre otras.
Durante la carrera 21K se vivó una fiesta en las principales calles y avenidas por las que pasó, porque generó una gran expectativa entre los capitalinos que participaron corriendo y los que no. En su narración, el cronista deportivo, Freddy López, destacó que varios guatemaltecos salieron a la calle para dar su apoyo a los amantes del deporte por medio de pancartas y otros mensajes de apoyo.