 Agresión de conductora contra motorista en ruta al Atlántico
Nacionales

Video muestra agresión de conductora contra motorista en ruta al Atlántico

En otro incidente que también quedó registrado en video y se volvió viral, se observa a dos hombres y una mujer peleando en plena vía pública.

Compartir:
Motorista agredido., Captura de pantalla video X.
Motorista agredido. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que circula en redes sociales captó el momento en que una conductora agredió a un motorista en el kilómetro 5.1 de la ruta al Atlántico, en la ciudad de Guatemala.

Según las imágenes grabadas por otro automovilista, la mujer descendió de su vehículo, el cual dejó detenido en medio de la carretera, y comenzó a reclamarle al motorista por supuestamente haber chocado su automóvil.

La discusión rápidamente subió de tono y, en un momento de furia, la conductora tomó un objeto de hierro con el que quebró el retrovisor de la motocicleta. Posteriormente, regresó a su carro y huyó del lugar.

El hecho provocó críticas en redes sociales por la violencia mostrada y por el riesgo que representó dejar el vehículo obstaculizando la ruta.

Otro hecho similar en zona 18

En otro incidente que también quedó registrado en video y se volvió viral, se observa a dos hombres y una mujer peleando en plena vía pública. Esto ocurrió en el bulevar San Rafael, zona 18 de la capital.

En la grabación se aprecia cómo el piloto de un taxi pirata se enfrenta a golpes con otro hombre, mientras una mujer también interviene en la riña. Hasta el momento se desconoce qué originó la pelea.

En ninguno de los dos casos intervinieron las autoridades de tránsito, a pesar de que los hechos ocurrieron en vías con alta circulación vehicular.

En Portada

Finanzas entrega al Congreso el proyecto de Presupuesto 2026t
Nacionales

Finanzas entrega al Congreso el proyecto de Presupuesto 2026

10:54 AM, Sep 01
Presidente Arévalo visitará a los seleccionados nacionalest
Deportes

Presidente Arévalo visitará a los seleccionados nacionales

09:57 AM, Sep 01
Mineduc contempla crear más de 500 nuevos centros educativos de nivel mediot
Nacionales

Mineduc contempla crear más de 500 nuevos centros educativos de nivel medio

10:17 AM, Sep 01
Video muestra agresión de conductora contra motorista en ruta al Atlánticot
Nacionales

Video muestra agresión de conductora contra motorista en ruta al Atlántico

09:38 AM, Sep 01

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa CentroamericanaSeguridadLiga NacionalSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos