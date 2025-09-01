Agresión de conductora contra motorista en ruta al Atlántico

Un video que circula en redes sociales captó el momento en que una conductora agredió a un motorista en el kilómetro 5.1 de la ruta al Atlántico, en la ciudad de Guatemala.
Según las imágenes grabadas por otro automovilista, la mujer descendió de su vehículo, el cual dejó detenido en medio de la carretera, y comenzó a reclamarle al motorista por supuestamente haber chocado su automóvil.
La discusión rápidamente subió de tono y, en un momento de furia, la conductora tomó un objeto de hierro con el que quebró el retrovisor de la motocicleta. Posteriormente, regresó a su carro y huyó del lugar.
El hecho provocó críticas en redes sociales por la violencia mostrada y por el riesgo que representó dejar el vehículo obstaculizando la ruta.
Otro hecho similar en zona 18
En otro incidente que también quedó registrado en video y se volvió viral, se observa a dos hombres y una mujer peleando en plena vía pública. Esto ocurrió en el bulevar San Rafael, zona 18 de la capital.
En la grabación se aprecia cómo el piloto de un taxi pirata se enfrenta a golpes con otro hombre, mientras una mujer también interviene en la riña. Hasta el momento se desconoce qué originó la pelea.
En ninguno de los dos casos intervinieron las autoridades de tránsito, a pesar de que los hechos ocurrieron en vías con alta circulación vehicular.