Incendio consume inmueble en la zona 4; rescatan a mascotas

Nacionales

En el lugar se almacenaban productos plásticos.

Los cuerpos de socorro lograron controlar el incendio en la zona 4., Bomberos Municipales
Los cuerpos de socorro lograron controlar el incendio en la zona 4. / FOTO: Bomberos Municipales

Un incendio estructural se registró en horas de la noche del pasado domingo 31 de agosto en la ruta 1 vía 3 de la zona 4, Ciudad de Guatemala. De acuerdo con el reporte de los cuerpos de socorro, consumió un inmueble donde se almacenaban productos plásticos. Las causas de este incidente todavía no han sido establecidas.

Las columnas de humo y fuego que se observaban saliendo desde el lugar afectado alertaron a los vecinos, quienes solicitaron el apoyo de los Bomberos Municipales. Con unidades de emergencia, equipos contra incendios y de abastecimiento, el personal acudió de inmediato para dar respuesta a este incidente.

"A través de mangueras de alta presión se aplicaron chorros de agua para poder controlar un incendio en este espacio inmueble y que consumía un área donde se guardaba una serie de productos plásticos", explicó Rafael Zúñiga, vocero de la institución.

Este incidente, del cual hasta ahora no han sido establecidas las causas, no dejó personas heridas, únicamente daños materiales. Sin embargo, también afectó a las mascotas del lugar.

El portavoz indicó que los equipos de rescate actuaron con prontitud y lograron sacar a dos felinos de un año de edad que estaban atrapados dentro de la vivienda en llamas. Debido a la inhalación de humo, presentaban signos de intoxicación y dificultad respiratoria.

Ante esta situación, los socorristas les brindaron asistencia y lograron restablecer los signos vitales de ambos. Posteriormente, fueron entregados a sus propietarios, quienes agradecieron la labor del personal.

