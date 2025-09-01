Asalto a transporte de valores en San Marcos: Cuatro muertos

Una violenta situación se registró este lunes 1 de septiembre en el parque central de San José El Rodeo, en el departamento de San Marcos, donde individuos asaltaron un vehículo de transporte de valores. En el marco del incidente murieron cuatro personas.
En medio de una jornada en la que los habitantes de la localidad desarrollaban sus actividades diarias y a plena luz del día, de repente se empezaron a escuchar detonaciones de proyectiles de arma de fuego, poniendo en alerta a los transeúntes.
En medio del temor y el alboroto que generó esta situación, se pudo observar que se trataba de un intercambio de disparos que habría surgido en el momento en el que los delincuentes cometían el asalto contra los trabajadores de la unidad. Esto ocurrió en las afueras de un banco.
Personas fallecidas durante asalto
Los habitantes solicitaron el apoyo de los cuerpos de socorro, ya que se observaban varias personas heridas. De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales, en el lugar fueron encontrados cuatro hombres que presentaban impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.
Cecilio Chacaj, vocero de la institución, indicó que se evaluó a los pacientes y en el lugar se confirmó el fallecimiento de dos guardias de seguridad y una persona civil, quienes hasta el momento no han sido identificadas.
Mientras tanto, un tercer guardia fue auxiliado por los técnicos en urgencias médicas, quienes le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron al hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ubicado en Malacatán; sin embargo, al arribo falleció dentro de la unidad de emergencia.
"El personal se encuentra en el lugar donde ocurrió el asalto, en espera de las autoridades correspondientes. Asimismo, atiende a personas quienes presentan crisis nerviosa",
añadió el portavoz.