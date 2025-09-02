Piden retorno seguro para niños guatemaltecos

El Grupo articulador de sociedad civil en materia migratoria para Guatemala dio a conocer este martes 2 de septiembre su profunda preocupación en el marco de las recientes informaciones oficiales sobre el posible retorno de cientos de niñas, niños y adolescentes (NNA) no acompañados, desde Estados Unidos a Guatemala.
Por medio de un comunicado, indicó que la variabilidad en las cifras reportadas, que mencionan entre 400 y más de 600 menores, junto con la intervención judicial que ha frenado temporalmente el retorno de un grupo de ellos, resalta la necesidad de una comunicación clara y coordinada.
En ese contexto, consideró que se debe reflexionar sobre los mecanismos para garantizar la protección de una población en "extrema vulnerabilidad". Y resaltó que la historia de cada niño y adolescente en movilidad tiene motivos relacionados con las condiciones concretas de vida en el país y de sus comunidades.
De igual forma, el grupo articulador hizo un llamado a las autoridades de ambas naciones para asegurar que todas las acciones se guíen por principios humanitarios y el Interés Superior de la Niñez, pues consideró que un retorno sin el debido proceso pondría en riesgo las vidas de los menores, su integridad y sus oportunidades de desarrollo.
"Exhortamos a Estados Unidos al cumplimiento del principio non-refoulement (no devolución) masiva, que prohíbe la devolución de NNA a un país en donde su vida, integridad personal y seguridad pueda encontrarse en peligro. A respetar su participación activa en los asuntos que les afecten, validando su libre opinión en virtud de sus edades y madurez. Además, a tutelar la unidad familiar buscando alternativas legales, políticas migratorias, acciones administrativas o judiciales que permitan regular su situación, mantenerles junto a sus progenitores o tutores en ese país, procurando su mejor interés; o, de lo contrario, a verificar previamente que NNA cuentan con progenitores o tutores legales en Guatemala, quienes puedan asistirlos a su retorno", añadió el Grupo Articulador.
Guatemala, dispuesto a recibir menores repatriados desde EE. UU.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció ayer que su Gobierno está en disposición de aceptar semanalmente a unos 150 menores de edad no acompañados desde Estados Unidos, después de que una jueza bloqueara temporalmente los planes de la Administración Trump para retornar a cientos de niños guatemaltecos.
"Anunciamos al Gobierno de los Estados Unidos y le indicamos que todo niño no acompañado, que esté en condición de regresar voluntariamente o por orden de juez, nosotros estaremos en condición de recibirlo", dijo Arévalo en una rueda de prensa, en la que resalto que "el proceso legal" de EE.UU. está "fuera de su control".
En ese sentido, el gobernante dijo que su "programación permite, en condiciones ideales, recibir 150 y pico de niños más o menos cada semana para poder reubicarlos", con base en la capacidad estatal de "identificar a los familiares para facilitar un retorno seguro".
Sin embargo, Arévalo destacó que "la decisión" sobre el "número y ritmo" del envío de esos guatemaltecos menores de edad no acompañados recae sobre el Gobierno de Estados Unidos.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7