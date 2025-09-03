Video evidencia cómo operan robamotos en la ruta al Pacífico

Un nuevo video difundido en redes sociales expone la forma de operar de supuestos robamotos en la ruta al Pacífico (CA-9 Sur).
En las imágenes, captadas por la cámara instalada en el casco de un motorista, se observa a dos hombres que viajan en una motocicleta y se acercan a otro conductor de dos ruedas. Los sujetos intentan obligarlo a detenerse, pero la víctima acelera y logra escapar.
Al pasar a un costado, el acompañante de los presuntos delincuentes incluso intenta sujetarlo del brazo con la aparente intención de hacerlo caer y provocar un accidente.
El afectado relató que fue seguido desde el kilómetro 22 de la CA-9 Sur hasta la entrada de Amatitlán.
Desde el km 22 hasta Agua de la Mina, Amatitlán, me siguieron para intentar robarme", denunció.
Aunque el motorista logró grabar la persecución, ambos sospechosos llevaban casco, lo que impidió registrar sus rostros.
Otro caso en Mixco
Hace dos meses, también se viralizó otro video que mostró un asalto cometido por robamotos en la zona 8 de Mixco.
La grabación, captada desde un comercio en Ciudad San Cristóbal, generó alarma entre vecinos al documentar el momento en que dos hombres interceptaron a un motorista y lo despojaron de su vehículo.
Durante el atraco, uno de los delincuentes amedrentó a la víctima disparando un tiro al aire. En medio del forcejeo, otro individuo revisó al afectado para despojarlo de más pertenencias, mientras su cómplice abordaba la motocicleta robada.
El hecho concluye con ambos delincuentes escapando por el bulevar de esa zona.
Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre ninguno de los dos casos, pese a la preocupación ciudadana por el incremento de robos en motocicleta en distintas rutas del país.