 Video evidencia cómo operan robamotos en la ruta al Pacífico
Nacionales

Video evidencia cómo operan los robamotos en la ruta al Pacífico

El afectado relató que fue seguido desde el kilómetro 22 de la CA-9 Sur hasta la entrada de Amatitlán.

Compartir:
Robamotos captados. , Captura de pantalla video X.
Robamotos captados. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un nuevo video difundido en redes sociales expone la forma de operar de supuestos robamotos en la ruta al Pacífico (CA-9 Sur).

En las imágenes, captadas por la cámara instalada en el casco de un motorista, se observa a dos hombres que viajan en una motocicleta y se acercan a otro conductor de dos ruedas. Los sujetos intentan obligarlo a detenerse, pero la víctima acelera y logra escapar.

Al pasar a un costado, el acompañante de los presuntos delincuentes incluso intenta sujetarlo del brazo con la aparente intención de hacerlo caer y provocar un accidente.

El afectado relató que fue seguido desde el kilómetro 22 de la CA-9 Sur hasta la entrada de Amatitlán.

Desde el km 22 hasta Agua de la Mina, Amatitlán, me siguieron para intentar robarme", denunció.

Aunque el motorista logró grabar la persecución, ambos sospechosos llevaban casco, lo que impidió registrar sus rostros.

Otro caso en Mixco

Hace dos meses, también se viralizó otro video que mostró un asalto cometido por robamotos en la zona 8 de Mixco.

La grabación, captada desde un comercio en Ciudad San Cristóbal, generó alarma entre vecinos al documentar el momento en que dos hombres interceptaron a un motorista y lo despojaron de su vehículo.

Durante el atraco, uno de los delincuentes amedrentó a la víctima disparando un tiro al aire. En medio del forcejeo, otro individuo revisó al afectado para despojarlo de más pertenencias, mientras su cómplice abordaba la motocicleta robada.

El hecho concluye con ambos delincuentes escapando por el bulevar de esa zona.

Captan violento asalto en bulevar San Cristóbal; amedrentaron a víctima con un tiro al aire

Dos hombres interceptaron a un motorista, que buscaba incorporarse a ese bulevar de la zona 8 de Mixco desde un redondel, y lo amedrentaron con un balazo al aire.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre ninguno de los dos casos, pese a la preocupación ciudadana por el incremento de robos en motocicleta en distintas rutas del país.

En Portada

Video evidencia cómo operan los robamotos en la ruta al Pacíficot
Nacionales

Video evidencia cómo operan los robamotos en la ruta al Pacífico

07:57 AM, Sep 03
Barcelona informa que Alejandro Balde se lesionó en el entrenot
Deportes

Barcelona informa que Alejandro Balde se lesionó en el entreno

07:15 AM, Sep 03
Camión bota carga en el Periférico; hay dos carriles bloqueadost
Nacionales

Camión bota carga en el Periférico; hay dos carriles bloqueados

07:29 AM, Sep 03
Trump reitera que enviará a la Guardia Nacional a Chicago y Baltimoret
Internacionales

Trump reitera que enviará a la Guardia Nacional a Chicago y Baltimore

07:20 AM, Sep 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa CentroamericanaSeguridad vialSeguridadLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos