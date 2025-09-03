 Anticipa tu llegada al aeropuerto La Aurora por cierre de vía
Nacionales

Piden a pasajeros anticipar su llegada al aeropuerto La Aurora por cierre de vía

Aeronáutica Civil recomendó a los pasajeros anticipar su llegada con al menos dos horas adicionales para evitar contratiempos.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que este miércoles 3 de septiembre se tendrá un cierre en el perímetro del Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, por lo cual pidió a los pasajeros anticipar su llegada con el fin de evitar complicaciones y poder cumplir con los tiempos en cuanto a sus vuelos.

Por medio de un comunicado, la institución señaló que, a partir de las 17:00 horas, se realizará una actividad en la 7ª avenida y 10ª calle de la referida zona, frente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), una de las vías de acceso a la terminal aérea.

"Ante esta situación se recomienda a todos los pasajeros anticipar su llegada con al menos dos horas adicionales para evitar contratiempos y asegurar la puntualidad en la programación de sus vuelos", indicó.

