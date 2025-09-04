 Comunidades indígenas cancelan celebración de Independencia
Nacionales

Comunidades indígenas no celebrarán Independencia por detención de sus líderes

Autoridades de comunidades de Sololá y Totonicapán suspenderán las actividades relacionadas con las fiestas patrias.

Compartir:
Izada-de-la-Bandera-Nacional-en-el-festejo-del-203-aniversario-de-la-Independencia.jpg,
Izada-de-la-Bandera-Nacional-en-el-festejo-del-203-aniversario-de-la-Independencia.jpg / FOTO:

Varias comunidades indígenas de los departamentos de Sololá y Totonicapán, en el oeste de Guatemala, aseguraron este jueves 4 de septiembre que suspenderán las celebraciones de la Independencia del país, que se llevan a cabo cada 15 de septiembre, en rechazo a la criminalización de sus líderes.

La decisión fue anunciada en un comunicado por la Alcaldía Indígena de Sololá y las 84 comunidades del mismo departamento, adoptada el pasado 1 de septiembre tras una reunión entre alcaldes comunitarios, líderes indígenas e integrantes de los Centros Comunitarios de Desarrollo (Cocodes).

"El 15 de septiembre es solo una fachada", señaló a medios locales Simión Palax, actual líder de la Alcaldía Indígena de Sololá, al informar sobre la decisión de la asamblea comunitaria.

La medida es en rechazo a la detención del líder indígena Esteban Toc, alcalde del lugar en 2023, quien fue detenido el 28 de agosto por el Ministerio Público (Fiscalía), acusado de terrorismo por participar en las manifestaciones de 2023 que defendieron los resultados de las elecciones de dicho año.

"¿De qué libertad hablamos si no estamos libres?", se preguntó Palax, en referencia a los valores de la independencia que celebra Guatemala cada 15 de septiembre desde hace 204 años y que en su opinión no aplican a los pueblos originarios indígenas.

Como parte de la decisión, los edificios de la Gobernación Departamental y de la Municipalidad de Sololá amanecieron con banderas negras izadas que muestran el rostro de Toc.

Esteban Toc: “Esa justicia que quieren hacer es una injusticia”

En tribunales, el exvicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá se refirió a la situación legal que enfrenta, su estadía en prisión y su estado de salud.

Más comunidades se suman a suspensión de fiestas cívicas

La protesta también fue secundada por 14 comunidades del departamento de Totonicapán, ya que dos de sus líderes, el viceministro de Energía y Minas Luis Pacheco y Chaclán, también están en prisión bajo la misma acusación desde el 23 de abril.

Los capturados son considerados por analistas como "presos políticos", pues se ha señalado que existe persecución en su contra por parte del Ministerio Público, al igual que el periodista José Rubén Zamora Marroquín y el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo.

En Portada

Comunidades indígenas no celebrarán Independencia por detención de sus líderest
Nacionales

Comunidades indígenas no celebrarán Independencia por detención de sus líderes

01:49 PM, Sep 04
¡Pantallas Gigantes! En estos lugares podrás ver el partido Guatemala vs. El Salvadort
Deportes

¡Pantallas Gigantes! En estos lugares podrás ver el partido Guatemala vs. El Salvador

12:36 PM, Sep 04
Investigador de PNC confirma asesinatos de implicados en muerte de Farruko Popt
Nacionales

Investigador de PNC confirma asesinatos de implicados en muerte de Farruko Pop

10:48 AM, Sep 04
#VamosGuate: la afición se une en redes sociales para apoyar a la Selección Nacionalt
Deportes

#VamosGuate: la afición se une en redes sociales para apoyar a la Selección Nacional

11:18 AM, Sep 04

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoCopa CentroamericanaJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos