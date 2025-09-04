 Guatemala recibe puente modular donado por Estados Unidos
Nacionales

Guatemala recibe puente modular donado por Estados Unidos

La estructura está valorada en alrededor de 2.5 millones de dólares.

Funcionarios de Guatemala reciben la donación de un puente por parte del Comando Sur de los Estados Unidos., Conred
Funcionarios de Guatemala reciben la donación de un puente por parte del Comando Sur de los Estados Unidos. / FOTO: Conred

El gobierno de Guatemala recibió este jueves 4 de septiembre una donación de un puente modular o puente Bailey de parte del Comando Sur de los Estados Unidos. La estructura está valorada en alrededor de 2.5 millones de dólares.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que esta entrega es resultado del fortalecimiento de los lazos de cooperación internacional. Agregó que el puente temporal de despliegue rápido estará a disposición para restablecer la conectividad vial en comunidades afectadas por emergencias.

En el acto de entrega se contó con la presencia del presidente Bernardo Arévalo, el embajador de Estados Unidos de América, Tobin Bradley, autoridades de la embajada de Estados Unidos y del Comando Sur, así como representantes de la Conred.

En su pronunciamiento, Arévalo dijo que el país cuenta con socios y amigos, en referencia a las relaciones con los Estados Unidos.

Por su parte, el embajador de la nación norteamericana en Guatemala, Tobin Bradley, manifestó que la entrega de este puente demuestra que la política de Donaldo Trump no solo busca fortalecer a los EE. UU., sino también apoyar a los socios.

