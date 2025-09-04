 Relevan al Director Departamental de Sololá
Nacionales

Director departamental es relevado del cargo tras polémica por estado de ebriedad

La salida de Adrián Yac de la referida dirección se anunció después de que se conociera sobre un incidente vehicular donde se vio involucrado personal de la institución.

Compartir:
mineduc-ministerio-de-educacion-emisoras-unidas,
mineduc-ministerio-de-educacion-emisoras-unidas / FOTO:

El director departamental de Educación de Sololá, Adrián Cruz Yac Tunay, fue relevado del cargo este jueves 4 de septiembre. Esto ocurre después de que circulara en redes sociales información con respecto a un incidente vial en el que se habría visto involucrado personal de esa sede.

Presuntamente, el director de la referida localidad, en aparente estado de ebriedad, protagonizó un incidente ayer viajaba en un vehículo propiedad de la institución. En ese sentido, el Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó hoy en horas de la mañana que se iniciaría una investigación interna para esclarecer un caso relacionado el percance.

La cartera señaló que se había tomado nota de la información preliminar que se tenía sobre lo ocurrido y actuaría conforme a las disposiciones legales y administrativas vigentes.

Durante esta tarde, por medio de un comunicado dirigido a la comunidad educativa y a la población en general, el Mineduc confirmó que se tomó la decisión de la salida del ahora exdirector.

En su lugar, y de manera interina, asumirá las funciones de director departamental Pedro Iboy Chiroy, jefe en funciones del Departamento Administrativo Financiero de la Dirección Departamental de Educación de Sololá.

La institución aseguró que vela por la continuidad de los servicios educativos en el departamento, asegurando que las funciones administrativas y pedagógicas se desarrollen con normalidad.

* Le puede interesar:

Investigador de PNC confirma asesinatos de implicados en muerte de Farruko Pop

Durante el juicio, un investigador policial brindó detalles de los roles de los participantes en el asesinato de Jorge Sebastián Pop y los motivos por los que ellos también perdieron la vida.

Incidente captado en video

En las redes sociales ha circulado el video en el que se hace referencia al incidente en el que estaría implicado el personal del Mineduc. De acuerdo con lo que se menciona en la grabación, habría sido el director departamental quien conducía un vehículo tipo picop que terminó en una cuneta.

"Miren cómo utilizan los carros del Mineduc. Se fue en la cuneta. Los hombres están bolos. El director departamental está súper ebrio", se escucha decir a la persona que captó lo que ocurría.

El carro accidentado es de color oscuro y se observa en sus puertas un sticker con el escudo de Guatemala.

Mientras el picop permanece a un costado de un muro y visiblemente inclinado, con el conductor en su interior, se observan los esfuerzos de algunas personas para intentar retirarlo de la cuneta. En tanto, otros curiosos observan en los alrededores lo ocurrido.

* Con información de Karla Marroquín y David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Comunidades indígenas no celebrarán Independencia por detención de sus líderest
Nacionales

Comunidades indígenas no celebrarán Independencia por detención de sus líderes

01:49 PM, Sep 04
¡Pantallas Gigantes! En estos lugares podrás ver el partido Guatemala vs. El Salvadort
Deportes

¡Pantallas Gigantes! En estos lugares podrás ver el partido Guatemala vs. El Salvador

12:36 PM, Sep 04
Investigador de PNC confirma asesinatos de implicados en muerte de Farruko Popt
Nacionales

Investigador de PNC confirma asesinatos de implicados en muerte de Farruko Pop

10:48 AM, Sep 04
#VamosGuate: la afición se une en redes sociales para apoyar a la Selección Nacionalt
Deportes

#VamosGuate: la afición se une en redes sociales para apoyar a la Selección Nacional

11:18 AM, Sep 04

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoCopa CentroamericanaJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos