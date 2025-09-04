Relevan al Director Departamental de Sololá

El director departamental de Educación de Sololá, Adrián Cruz Yac Tunay, fue relevado del cargo este jueves 4 de septiembre. Esto ocurre después de que circulara en redes sociales información con respecto a un incidente vial en el que se habría visto involucrado personal de esa sede.
Presuntamente, el director de la referida localidad, en aparente estado de ebriedad, protagonizó un incidente ayer viajaba en un vehículo propiedad de la institución. En ese sentido, el Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó hoy en horas de la mañana que se iniciaría una investigación interna para esclarecer un caso relacionado el percance.
La cartera señaló que se había tomado nota de la información preliminar que se tenía sobre lo ocurrido y actuaría conforme a las disposiciones legales y administrativas vigentes.
Durante esta tarde, por medio de un comunicado dirigido a la comunidad educativa y a la población en general, el Mineduc confirmó que se tomó la decisión de la salida del ahora exdirector.
En su lugar, y de manera interina, asumirá las funciones de director departamental Pedro Iboy Chiroy, jefe en funciones del Departamento Administrativo Financiero de la Dirección Departamental de Educación de Sololá.
La institución aseguró que vela por la continuidad de los servicios educativos en el departamento, asegurando que las funciones administrativas y pedagógicas se desarrollen con normalidad.
Incidente captado en video
En las redes sociales ha circulado el video en el que se hace referencia al incidente en el que estaría implicado el personal del Mineduc. De acuerdo con lo que se menciona en la grabación, habría sido el director departamental quien conducía un vehículo tipo picop que terminó en una cuneta.
"Miren cómo utilizan los carros del Mineduc. Se fue en la cuneta. Los hombres están bolos. El director departamental está súper ebrio", se escucha decir a la persona que captó lo que ocurría.
El carro accidentado es de color oscuro y se observa en sus puertas un sticker con el escudo de Guatemala.
Mientras el picop permanece a un costado de un muro y visiblemente inclinado, con el conductor en su interior, se observan los esfuerzos de algunas personas para intentar retirarlo de la cuneta. En tanto, otros curiosos observan en los alrededores lo ocurrido.
* Con información de Karla Marroquín y David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7