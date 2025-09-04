Prepárate y anticípate: PMT prevé congestionamiento en alrededores de estadio

El director de comunicación social de la Entidad Metropolitana Reguladora del Transporte y Tránsito (EMETRA), Amílcar Montejo, dio a conocer que comenzaron a llegar los primeros aficionados al Estadio Cementos Progreso en la zona 6, y brindó detalles del operativo que tiene preparada la Policía Municipal de Tránsito (PMT) por el juego de la Selección.
La PMT se encuentra regulando el tránsito en los alrededores del estadio, además brindan apoyo a las autoridades que instalaron pantallas gigantes, como el caso de la Plaza de la Constitución en la zona 1.
Los agentes de la PMT también están listos para el traslado de las selecciones de futbol de El Salvador y Guatemala, desde Cayalá en zona 16 y en la zona 15, con dirección al recinto deportivo.
La Federación de Futbol de Guatemala (FFG), dio a conocer que los accesos al estadio Cementos Progreso se abrirán a partir de las 16:00 horas.
Parqueos
Amilcar Montejo, detalló que en el estadio hay aproximadamente 1,000 espacios en un parqueo terrestre, 750 a un costado y 250 espacios en un parqueo secundario.
Además hay parqueos en Explanada 5, en la zona 5, desde dónde saldrán unidades de Transmetro y TuBús entre las 16:30 y 17:00 horas, cada 10 minutos, con dirección al estadio en zona 6, y los mismos serán puestos a disposición al concluir el partido para regresar a los aficionados a Explanada 5.
Agentes de Emetra también brindan apoyo en Tikal Futura, Cayalá y bulevar el Naranjo, desde donde saldrán más buses con aficionados.
Otros aficionados optan por dejar sus vehículos en el área de Mega 6, y luego comienzan a caminar con dirección al estadio.
El funcionario adelantó que ante la posibilidad de una victoria de Guatemala, después de las 10:00 de la noche, se prevé una concentración y que el tráfico se detenga por completo ante un actividad peatonal con dirección a la calle Martí.