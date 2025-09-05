 Accidente en el Periférico: Vehículo volcado causa tráfico
Nacionales

Accidente en el Periférico: Vehículo queda volcado

El incidente ocurrió en el área de la zona 11.

El carro quedó volcado en la cinta asfáltica., Bomberos Municipales
El carro quedó volcado en la cinta asfáltica. / FOTO: Bomberos Municipales

Un accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este viernes 5 de septiembre en el anillo Periférico y 10ª avenida de la zona 11 de la Ciudad de Guatemala. Como resultado, se mantienen complicaciones para transitar en el sector.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales, por causas no establecidas, el conductor de un automóvil perdió el control del volante y esto generó que volcara sobre la cinta asfáltica.

Tras este incidente, al centro de llamadas de la institución de socorro ingresaron múltiples alertas de parte de transeúntes que se percataron sobre el aparatoso hecho que se había dado y buscaban apoyo para las posibles personas afectadas.

De inmediato se coordinó el traslado de unidades de emergencia al lugar. Los técnicos en urgencias médicas determinaron que sobre la carretera permanecía un carro tipo sedan totalmente volcado.

El personal evaluó al conductor y demás personas que viajaban en el vehículo y estableció que ninguno presentaba daños que ameritaran su traslado al hospital.

Asimismo, procedió a notificar a las autoridades correspondientes para poder señalizar el área y evitar que pudieran darse más incidentes.

Otro accidente en el Periférico

El pasado jueves 4 de septiembre, cerca de la medianoche, ocurrió otro percance en el Periférico, específicamente frente a la colonia Las Torres, zona 7 capitalina. En este hecho se vio involucrado el conductor de un vehículo tipo taxi.

"Esta persona perdió el control del automóvil de alquiler que conducía y este quedó encunetado", detallaron los Bomberos Municipales en su informe.

Agregaron que el taxista resultó ileso y solamente fue evaluado en el lugar.

Debido a estas situaciones, las autoridades de tránsito y las fuerzas de seguridad se presentaron al lugar de los hechos con el fin de darle seguimiento a ambos casos.

El paso no quedó completamente bloqueado en el tramo; sin embargo, sí se reportaron complicaciones para la movilidad vehicular en el área.

