 Destituyen a Dolman Godínez, director general de Caminos
Nacionales

Nacionales

El Ministerio de Comunicaciones confirmó la salida de Dolman Godínez del referido cargo.

El exdirector General de Caminos, Dolman Godínez., CIV
El exdirector General de Caminos, Dolman Godínez. / FOTO: CIV

El titular de la Dirección General de Caminos, Dolman Godínez, fue destituido del cargo, según lo confirmó este viernes 5 de septiembre el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Con respecto a los motivos de su salida del cargo, la cartera detalló que es parte de los procesos de cambios estructurales a lo interno.

De igual forma, se indicó que, por el momento, no se ha efectuado el nombramiento del nuevo director y que en el momento oportuno se dará a conocer.

Dos viceministros dejan el cargo

Los Ministerios de Comunicaciones y el de Energía y Minas confirmaron la salida de dos viceministros.

Recientes cambios en el Ministerio de Comunicaciones

La semana pasada se anunció la salida de Allan Renand Guevara Hernández del Viceministerio de Infraestructura de la cartera de Comunicaciones. El funcionario había asumido como titular de esa oficina en enero pasado.

Tras esto, el Ejecutivo confirmó que fue nombrada Norma Lissette Zea como nueva viceministra, en sustitución de Guevara.

"Le damos la bienvenida al equipo de Gobierno y estamos confiados en que su trabajo contribuirá al alcance de las metas establecidas en la cartera, que es fundamental para el cumplimiento de los objetivos en beneficio del pueblo de Guatemala", dijo el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, tras anunciar la designación.

De acuerdo con información compartida por el Gobierno, la nueva viceministra de Infraestructura es ingeniera civil en el grado de Licenciatura y cuenta con pensum cerrado de una maestría en Ciencias de la Ingeniería Civil.

Además, Zea tiene experiencia en supervisión, planificación y asesoría técnica de proyectos de infraestructura vial, concesiones, alianzas público-privadas y obras de desarrollo municipal en Guatemala.

También se destacó su liderazgo en la coordinación y ejecución de proyectos estratégicos nacionales, incluyendo planes de movilidad y mantenimiento de infraestructura vial.

En esa misma ocasión, también se anunciaron cambios en la cartera de Energía y Minas, donde el exviceministro Carlos Ávalos fue relevado y en su lugar se nombró a Edwin Rolando Barrios.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

