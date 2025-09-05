 Gobernación e Instituto de la Víctima se apartan de pronunciamiento sobre nuevas salas
Nacionales

Gobernación e Instituto de la Víctima se apartan de pronunciamiento sobre nuevas salas

La Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia emitió un comunicado donde respalda la creación de nuevas Salas de Apelaciones, pero algunas instituciones afirmaron no haber participado en la reunión donde se autorizó ese pronunciamiento.

Compartir:
CSJ-Corte-Suprema-de-Justicia-Torre-de-tribunales-Palacio-de-Justicia-2.jpeg,
CSJ-Corte-Suprema-de-Justicia-Torre-de-tribunales-Palacio-de-Justicia-2.jpeg / FOTO:

La Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, integrada entre otras instituciones por el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), emitió un comunicado por medio del cual respaldó la creación de las nuevas Salas de Apelaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); sin embargo, algunas de las instancias se apartaron del mismo.

Según el Ministerio de Gobernación, no comparte el contenido ni el espíritu del comunicado emitido el 4 de septiembre de 2025, por lo que rechazó categóricamente los criterios y decisiones ahí expresados.

De acuerdo con la cartera, la instancia coordinadora fue concebida como un espacio técnico de articulación institucional y canalización de recursos de cooperación internacional. Sin embargo, consideró que, en los últimos meses, este espacio ha tomado decisiones con implicaciones políticas y jurídicas que no reflejan la voluntad ni la participación de esa entidad.

En ese sentido, Gobernación aseguró que no ha participado en ninguna de las reuniones ordinarias ni extraordinarias de la instancia durante los últimos dos meses, aun cuando estas han sido abundantes.

De igual forma, compartió que se encuentra en un proceso de retiro formal de la instancia, pues señaló que ha perdido legitimidad técnica en su accionar y decisiones que exceden su marco funcional original.

"Rechazamos el uso de este espacio para respaldar decisiones posiblemente irregulares, como el reciente pronunciamiento relacionado con el nombramiento de jueces, el cual consideramos alejado de los principios de institucionalidad", expresó Gobernación.

Instituto de la Víctima desconoce mensaje

El Instituto de la Víctima indicó que no fue convocado a ninguna reunión en la que se haya agendado la elaboración o aprobación del mencionado comunicado, por lo que no tuvo conocimiento previo del contenido ni oportunidad alguna de emitir opinión al respecto.

"Consecuentemente, no participó en la reunión de la instancia en la que se aprobó dicho comunicado. El contenido del mismo no refleja el criterio ni la postura institucional del Instituto de la Víctima", agregó.

En Portada

Gobernación e Instituto de la Víctima se apartan de pronunciamiento sobre nuevas salast
Nacionales

Gobernación e Instituto de la Víctima se apartan de pronunciamiento sobre nuevas salas

10:51 AM, Sep 05
Sergio Chumil ingresa último lugar en la etapa 13 de La Vuelta t
Deportes

Sergio Chumil ingresa último lugar en la etapa 13 de "La Vuelta"

10:08 AM, Sep 05
Sala rechaza amparo que buscaba reactivar orden de captura contra Laparrat
Nacionales

Sala rechaza amparo que buscaba reactivar orden de captura contra Laparra

10:08 AM, Sep 05
Estado de México reúne firmas para que Nodal no se presente durante las fiestas patriast
Farándula

Estado de México reúne firmas para que Nodal no se presente durante las fiestas patrias

09:59 AM, Sep 05

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridadCopa CentroamericanaSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos