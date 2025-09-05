Gobernación e Instituto de la Víctima se apartan de pronunciamiento sobre nuevas salas

La Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, integrada entre otras instituciones por el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), emitió un comunicado por medio del cual respaldó la creación de las nuevas Salas de Apelaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); sin embargo, algunas de las instancias se apartaron del mismo.
Según el Ministerio de Gobernación, no comparte el contenido ni el espíritu del comunicado emitido el 4 de septiembre de 2025, por lo que rechazó categóricamente los criterios y decisiones ahí expresados.
De acuerdo con la cartera, la instancia coordinadora fue concebida como un espacio técnico de articulación institucional y canalización de recursos de cooperación internacional. Sin embargo, consideró que, en los últimos meses, este espacio ha tomado decisiones con implicaciones políticas y jurídicas que no reflejan la voluntad ni la participación de esa entidad.
En ese sentido, Gobernación aseguró que no ha participado en ninguna de las reuniones ordinarias ni extraordinarias de la instancia durante los últimos dos meses, aun cuando estas han sido abundantes.
De igual forma, compartió que se encuentra en un proceso de retiro formal de la instancia, pues señaló que ha perdido legitimidad técnica en su accionar y decisiones que exceden su marco funcional original.
"Rechazamos el uso de este espacio para respaldar decisiones posiblemente irregulares, como el reciente pronunciamiento relacionado con el nombramiento de jueces, el cual consideramos alejado de los principios de institucionalidad", expresó Gobernación.
Instituto de la Víctima desconoce mensaje
El Instituto de la Víctima indicó que no fue convocado a ninguna reunión en la que se haya agendado la elaboración o aprobación del mencionado comunicado, por lo que no tuvo conocimiento previo del contenido ni oportunidad alguna de emitir opinión al respecto.
"Consecuentemente, no participó en la reunión de la instancia en la que se aprobó dicho comunicado. El contenido del mismo no refleja el criterio ni la postura institucional del Instituto de la Víctima", agregó.