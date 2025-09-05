Mujeres arrestadas intentando ingresar ilícitos a cárcel

Tres mujeres fueron capturadas por las fuerzas de seguridad tras se sorprendidas en las últimas horas cuando intentaban ingresar objetos ilícitos al Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación 1, ubicado en el departamento de Escuintla.
De acuerdo con el reporte de la Policía NacionalCivil (PNC), estas personas asguraron que se encontraban en estado de gestación con el objetivo de evitar el procedimiento de escaneo antes de ingresar a la cárcel.
Sin embargo, cuando las autoridades encargadas de la verificación realizaron la inspección visual y física, se percataron de la situación: las tres llevaban objetos de tenencia ilícita ocultos en sus partes íntimas.
Se trataba de teléfonos celulares y y envoltorios que contenían marihuana, los cuales fueron decomisados.
Trasladadas al juzgado
Las mujeres capturadas fueron identificadas como: Lilian Mazariegos, de 39 años; y las hermanas Ana Xoy, de 28 años; y Sandra Xoy, de 30 años.
La PNC detalló que se obtuvo información relacionada con que estas mujeres se dedicaban a ingresar encomiendas a diferentes centros carcelarios del país.
Tomando en cuenta este nuevo incidente con el que se les vincula y los hechos que se les atribuían con anterioridad, las sindicadas fueron trasladadas ante los órganos de justicia para dilucidar su situación legal.
Refuerzan controles en cárceles
El Gobierno de Guatemala ha reiterado que mantiene los esfuerzos para reforzar los controles en las cárceles del país, con el objetivo de reducir el impacto que representa en la ciudadanía la coordinación de hechos ilícitos que surgen desde lo interno de estos recintos.
En junio pasado, el viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación, José Portillo, aseguró que no se tolerará la corrupción en el sistema penitenciario y que se mantienen constantes requisas.
Durante el año se han realizado 140 diligencias, en las que se han decomisado docenas de electrodomésticos y teléfonos celulares, además de armas y otros objetos prohibidos dentro de las prisiones.
"No vamos a tolerar ningún acto de corrupción de nuestro personal", expresó en esa ocasión en una rueda de prensa. "Estamos firmemente controlando el soborno y la corrupción", puntualizó el viceministro.