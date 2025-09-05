Manifestación en Sololá: Respeto para pueblos indígenas

Integrantes de distintas comunidades de Sololá llevan a cabo una manifestación pacífica este viernes 5 de septiembre con el objetivo de exigir respeto para los pueblos indígenas. La caminata salió desde Santa María, en la aldea el Tablón, y se dirige hacia el parque central de Sololá.
Esta movilización surge como respuesta de la captura del exvicealcalde de la Municipalidad Indígena de ese departamento, Esteban Toc, quien se encuentra en prisión desde la semana pasada por estar sindicado en un caso que se encuentra bajo reserva.
El exlíder indígena fue detenido el 28 de agosto en un sector conocido como "La Cumbre de Alaska", en el departamento de Quetzaltenango, cuando se dirigía a bordo de un vehículo para realizarse un chequeo médico.
Es señalado de cinco delitos, incluido terrorismo, tras su participación en las manifestaciones ciudadanas de 2023, donde se exigía el respeto de los resultados electorales y la defensa de la democracia.
Distintas organizaciones indígenas confirmaron su aprehensión y manfestaron su rechazo al respecto, pues consideran que se trata de acciones de persecución contra los pueblos.
Sin esclarecer situación legal
El exvicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá, Esteban Toc Tzay, fue trasladado el miércoles de la presente semana a la Torre de Tribunales, en la Ciudad de Guatemala, para comparecer en la audiencia de primera declaración.
Inicialmente, fue ingresado a las carceletas, donde brindó declaraciones a los medios de comunicación para explicar su situación legal, brindar detalles sobre su estadía en prisión y su estado de salud, tomando en cuenta que es paciente renal.
Toc aseguró que, como persona y como autoridad comunitaria, no está solo. "Está mi gente a la par mía. Lo que hicimos en el año 2023 no fue orden mío, sino que nosotros trabajamos en una forma horizontal, no vertical, como piensan ellos. Ellos piensan que yo ordené lo que tenía que pasar el día 23, pero no fue así, es al contrario. Es a través de presión de la gente, de las cosas que se estaban viendo y, precisamente, para defender la voz popular y para dar tan siquiera un poquito del seguimiento de la democracia del país", expresó.
El exlíder indígena agregó que llevaba cinco días de no realizarse el proceso de hemodiálisis debido a su detención. Y, aunque dijo sentirse tranquilo, compartió que se agota cuando empieza a caminar.
En esa ocasión, la audiencia fue suspendida por la ausencia de un querellante en el caso, así que no se ha resuelto su situación legal. El exlíder indígena fue trasladado hoy de nuevo a tribunales para comparecer ante el Juzgado de Turno, pero no se tiene una hora fijada para la diligencia en la que se establecerá si enfrentará o no proceso penal.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7