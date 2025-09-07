 Video capta accidente que cobra la vida de un niño y su tío
Nacionales

Video capta accidente que cobra la vida de un niño y su tío en San Raymundo

Conmoción generó un accidente que cobró la vida de un niño de 7 años y de su tío, mientras caminaban por una carretera de San Raymundo.

El adulto y el niño caminaban por la carretera cuando fueron embestidos por el carro descontrolado., Redes sociales.
El adulto y el niño caminaban por la carretera cuando fueron embestidos por el carro descontrolado. / FOTO: Redes sociales.

Pobladores de la aldea Concepción, El Ciprés, San Raymundo, vivieron momentos de conmoción la madrugada de este domingo 7 de septiembre de 2025, después de que un accidente de tránsito cobrara la vida de un niño de 7 años y de su tío. Un video compartido por las autoridades evidenció que ambos fallecidos fueron impactados por un carro que viajaba a excesiva velocidad y cuyo chofer perdió el control en una curva.

Tras golpear a los peatones y pasarse al sentido contrario de la carretera, el carro se empotró en una vivienda del lugar que funcionaba como local. Al lugar acudieron varias personas, entre vecinos, familiares y curiosos, quienes lamentaron la pérdida de los dos afectados, que eran residentes del área.

Medios locales informaron que las dos personas fallecidas fueron identificadas como Rony Porfirio Cotzajay Zepeu, de 7 años y Pedro Coc Xiquin, de 52, tío y sobrino, respectivamente. Al lugar acudieron las autoridades para detener al chofer responsable y para resguardar el escenario de la tragedia.

En las imágenes del video se puede observar como el vehículo tipo sedán sale descontrolado de una curva, impactando directamente a los afectados, quienes no pudieron reaccionar porque el automotor circulaba a excesiva velocidad. Por la fuerza del impacto, ambos cuerpos fueron arrastrados por varios metros a la orilla de la carretera, hasta llegar al lugar donde finalmente quedaron tendidos en el suelo.

Ejecutan más de 96 allanamientos en El Gallito, zona 3

Los operativos buscan golpear a unas cinco clicas de pandilleros que operan en las zonas 3 y 7, así como varios municipios de Guatemala.

Tras el accidente, el carro quedó totalmente volcado, con las llantas para arriba, por lo que rescatistas tuvieron que llegar a auxiliar al chofer que quedó en el interior del vehículo. Posteriormente, el conductor fue puesto a disposición de las autoridades por la muerte de ambos peatones.

Vecinos hicieron un llamado a que los conductores que manejan por el sector regulen la velocidad de sus vehículos, tomando en cuenta que en el sector hay una curva pronunciada. Los residentes del área también mostraron su tristeza por las consecuencias de este percance vial.

