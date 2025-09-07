 Ejecutan más de 96 allanamientos en El Gallito, zona 3
Nacionales

Ejecutan más de 96 allanamientos en El Gallito, zona 3

Los operativos buscan golpear a unas cinco clicas de pandilleros que operan en las zonas 3 y 7, así como varios municipios de Guatemala.

Las fuerzas de seguridad llegaron a varios domicilios del Barrio El Gallito, en la zona 3 capitalina, para dar con varios grupos pandilleros. , PNC de Guatemala.
Las fuerzas de seguridad llegaron a varios domicilios del Barrio El Gallito, en la zona 3 capitalina, para dar con varios grupos pandilleros. / FOTO: PNC de Guatemala.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y representantes de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público (MP) ejecutan varios operativos en el Barrio El Gallito de la zona 3, con el objetivo de desarticular varias clicas de la Mara Salvatrucha. Según datos preliminares, los grupos criminales que son objetivo de los allanamientos operan en las zonas 3 y 7 de la capital, así como en otros municipios del departamento de Guatemala.  

El MP agregó que las acciones de este domingo 7 de septiembre de 2025 se realizan en coordinación con el fiscal regional metropolitano y el acompañamiento de la PNC, ejecutando un total de 96 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia. El ente investigador añadió que las acciones son parte de un proceso de seguimiento a una denuncia interpuesta en febrero del presente año por el delito de extorsión.

El MP comentó que, "con esto se busca impactar directamente a la Mara Salvatrucha, específicamente las clicas Bandidos Locos, Addams Locos, Santos Locos, Landívar Locos y North Side Locos. "Dicha estructura tiene como lugar de operaciones las zonas 3 y 7 de la ciudad capital, Villa Canales, San Juan Sacatepéquez y Jutiapa", precisó el MP.

La entidad agregó que "se investigan los delitos de asesinato, conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito y delitos relacionados con la narcoactividad".

Otras fiscalías que participan en el operativo son la de delitos contra la vida y la integridad de las personas, y la fiscalía contra secuestros, informó el MP.

Confirman primera captura en El Gallito

En el marco de estos operativos, la PNC confirmó la primera captura en las calles de El Gallito, zona 3, donde también reportaron el hallazgo armas y municiones dentro de un vehículo. Los uniformados describieron que el detenido se encontraba dentro del referido automóvil junto a una carabina, una pistola, un radio comunicador y una mira telescópica.

Los agentes de la PNC hicieron una revisión profunda en el vehículo localizado para determinar si tiene reporte de robo, mientras continuaban el proceso para identificar al hombre localizado en su interior.

