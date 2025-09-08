 Descubren persona fallecida en picop en San Miguel Petapa
Nacionales

Hallan una persona fallecida en picop en San Miguel Petepa

El cuerpo estaba envuelto en lonas y permanecía en la parte trasera del vehículo.

El cuerpo permanecía envuelto en lonas en la parte trasera de un vehículo tipo picop., Bomberos Municipales Departamentales
El cuerpo permanecía envuelto en lonas en la parte trasera de un vehículo tipo picop. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado en horas de la madrugada de este lunes en el interior de un vehículo que permanecía abandonado en la vía pública frente al lote 82 de la manzana A, sector 8 Prados de Villa Hermosa, zona 7 San Miguel Petapa.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales, se recibieron alertas sobre la presencia de un bulto extraño que se observaba en la parte trasera del automóvil tipo picop, por lo que se enviaron unidades al lugar.

Cecilio Chacaj, portavoz de la institución, explicó que, al hacer la verificación respectiva, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que se trataba de un cadáver que estaba envuelto en lonas.

Tras determinar de qué se trataba, los elementos de la estación de San Miguel Petapa procedieron a notificar a las autoridades correspondientes.

Por ahora, no se ha podido establecer si la víctima es un hombre o una mujer, tomando en cuenta la situación en que fue hallado el cuerpo. Tampoco se sabe la causa de su muerte.

Personas mueren atropelladas

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que en otros dos puntos del país fueron encontrados los cuerpos sin vida de igual número de personas, que aparentemente fueron atropelladas.

Uno de los casos ocurrió en el caserío Chuena, del municipio de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, donde se localizó a una mujer sin signos vitales a consecuencia de traumatismo general sobre la cinta asfáltica.

"Según indicaron los curiosos, fue atropellada por el conductor de un vehículo desconocido, quien luego del hecho, continuó su marcha", indicó el vocero de la institución.

Mientras tanto, el cadaver de un hombre fue localizado sobre la cinta asfáltica, luego que según indicaron testigo, fue atropellado por un automovilista que continuó su marcha en el sector la Montañita, de la aldea Pie de la Cuesta, del municipio de Sipacapa, San Marcos.

Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha sido identificada.

