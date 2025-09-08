Dos fallecidos tras incidente armado en zona 3 de Mixco

Dos personas murieron como resultado de un incidente armado ocurrido en horas de la mañana de este lunes 8 de septiembre en la calzada Mateo Flores y 10ª avenida de la zona 3 del municipio de Mixco, Guatemala.
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro e llamadas ingresaron alertas en las que se les notificaba sobre un hecho de violencia que había ocurrido, por lo que de inmediato se coordinó el traslado de unidades al lugar.
Los técnicos en urgencias médicas establecieron que en el interior de un vehículo tipo camión se encontraban dos hombres en estado inconsciente que presentaban heridas por impactos de proyectil de arma de fuego.
"Al evaluarlos, se confirmó que ya no contaban con signos vitales", explicó un portavoz de la institución.
Agregó que las víctimas no pudieron ser identificadas. Solo se estableció que tenían aproximadamente 25 años de edad.
La Policía Nacional Civil se presentó al lugar y cerró el área con el fin de preservar las posibles evidencias. Los agentes quedaron a la espera de la llegada de fiscales del Ministerio Público para iniciar con el proceso de investigación.