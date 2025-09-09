Cancillería contacta a guatemaltecos en Nepal

Derivado de una "crisis política y social" en Nepal, la Cancillería de Guatemala, informó que ha contactado a guatemaltecos que residen en ese país, quienes han confirmado que se encuentran sin novedad
A través de la Embajada de Guatemala en India y concurrente para Nepal, se ha contactado a los tres guatemaltecos que residen en ese país asiático, quienes han confirmado que se encuentran sin novedad y están resguardados en sus hoteles y residencias.
"Por medio de nuestra Misión Diplomática en India, continuamos monitoreando la situación y nos encontramos en constante comunicación con nuestros connacionales para ofrecer cualquier asistencia consular en caso sea necesario.", indicó la Cancillería.
Asimismo, la Embajada ha emitido alertas a la comunidad guatemalteca en Nepal, en las que se han compartido los números de emergencia. También se recomienda a los connacionales no viajar a Nepal debido a la actual crisis política.
El Ejército de Nepal anunció este martes que asumirá el control de la seguridad tras la dimisión del primer ministro K.P. Sharma Oli, en medio de una ola de disturbios que causó al menos 25 muertos en las últimas horas y el incendio del edificio del Parlamento.
"Nos gustaría informar a todos que si tales acciones continúan, el Ejército de Nepal y todas las agencias de seguridad cumplirán con su deber primordial de garantizar la seguridad de Nepal y del pueblo nepalí tomando el control de la situación a partir de las 22.00 horas del 9 de septiembre", señaló la institución en un comunicado.
El Ejército denunció que ciertos grupos están aprovechando la inestabilidad para provocar saqueos, incendios y daños a ciudadanos y bienes públicos y privados, y advirtió de que desplegará tropas para garantizar la seguridad si no cesan estos ataques.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89,7*