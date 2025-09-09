 Cancillería contacta a guatemaltecos en Nepal
Nacionales

Cancillería contacta a guatemaltecos en Nepal

La violencia en las protestas de Nepal se intensificó pese a la dimisión del primer ministro, K.P. Sharma Oli.

Compartir:
Cientos de manifestantes irrumpieron y quemaron el Parlamento de Nepal., Foto EFE
Cientos de manifestantes irrumpieron y quemaron el Parlamento de Nepal. / FOTO: Foto EFE

Derivado de una "crisis política y social" en Nepal, la Cancillería de Guatemala, informó que ha contactado a guatemaltecos que residen en ese país, quienes han confirmado que se encuentran sin novedad

A través de la Embajada de Guatemala en India y concurrente para Nepal, se ha contactado a los tres guatemaltecos que residen en ese país asiático, quienes han confirmado que se encuentran sin novedad y están resguardados en sus hoteles y residencias.

"Por medio de nuestra Misión Diplomática en India, continuamos monitoreando la situación y nos encontramos en constante comunicación con nuestros connacionales para ofrecer cualquier asistencia consular en caso sea necesario.", indicó la Cancillería.

Asimismo, la Embajada ha emitido alertas a la comunidad guatemalteca en Nepal, en las que se han compartido los números de emergencia. También se recomienda a los connacionales no viajar a Nepal debido a la actual crisis política.

El Ejército de Nepal anunció este martes que asumirá el control de la seguridad tras la dimisión del primer ministro K.P. Sharma Oli, en medio de una ola de disturbios que causó al menos 25 muertos en las últimas horas y el incendio del edificio del Parlamento.

"Nos gustaría informar a todos que si tales acciones continúan, el Ejército de Nepal y todas las agencias de seguridad cumplirán con su deber primordial de garantizar la seguridad de Nepal y del pueblo nepalí tomando el control de la situación a partir de las 22.00 horas del 9 de septiembre", señaló la institución en un comunicado.

El Ejército denunció que ciertos grupos están aprovechando la inestabilidad para provocar saqueos, incendios y daños a ciudadanos y bienes públicos y privados, y advirtió de que desplegará tropas para garantizar la seguridad si no cesan estos ataques.

FUERTES VIDEOS: Manifestantes queman el Parlamento de Nepal

La violencia en las protestas se intensificó pese a la dimisión del primer ministro, K.P. Sharma Oli.

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89,7*

En Portada

Nuevas revelaciones: ¿A cuánto asciende la cuenta de hospitalización de Giammattei?t
Nacionales

Nuevas revelaciones: ¿A cuánto asciende la cuenta de hospitalización de Giammattei?

06:27 PM, Sep 09
Congreso imprueba objeciones presentadas contra decreto 7-2025t
Nacionales

Congreso imprueba objeciones presentadas contra decreto 7-2025

05:10 PM, Sep 09
Carlos Ruiz se pronuncia tras gol de Cristiano Ronaldo t
Deportes

Carlos Ruiz se pronuncia tras gol de Cristiano Ronaldo

03:36 PM, Sep 09
Feria Independencia en Los Ángeles se cancela por temas migratorios t
Farándula

Feria Independencia en Los Ángeles se cancela por temas migratorios

01:21 PM, Sep 09

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosJusticiaEE.UU.redes socialesMundial 2026Futbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos